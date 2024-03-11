Ukrayna’nın küresel elektronik müzik sahnesine kazandırdığı ARTBAT, 20 Eylül’de KüçükÇiftlik Park’ta sevenleri ile buluşacak.

Tarzlarıyla günümüz techno müziğine yeni bir soluk getiren Ukraynalı ikili ARTBAT, 20 Eylül’de KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak. Eşsiz sahne ve ışık gösterilerinin eşlik edeceği müthiş sahne şovunun biletleri Biletinial’da satışa çıktı. Ukrayna kökenli elektronik müzik grubu ARTBAT, Türkiye’de de hatırı sayılır ölçüde dinleyici kitlesine sahip. İkili, çeşitli müzik tarzlarını birleştirerek kendilerine özgü ses oluşturdu ve 2010’larda techno ve house müzik sahnesinde öne çıktı. ’Age of Love’ gibi liste başı hitleri ve David Guetta ve Idris Elba gibi sanatçılarla yaptıkları işbirlikleri, sektörün güçlü isimleri olarak konumlarını sağlamlaştırdı.