Kocaeli Ukraynalılar Derneği, Ukrayna’daki Kahovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin (HES) bombalanarak yıkılması nedeniyle basın açıklaması düzenledi. Dernek Başkanı İrina Sola, “Bugün su seviyesi düşüyor ve gönüllüler su basmış evlerde çok sayıda ölü insan görmeye başladı” dedi.

Kocaeli’de yaşayan Ukraynalılar, Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaşta Rusya’nın saldırılarını kınamak ve hayatını kaybeden insanları anmak üzere Kent Meydanı’nda bir araya geldi. Türkiye ve Ukrayna milli marşlarının okunmasıyla başlayan anma töreni, saygı duruşu ile devam etti. Rusya’nın savaş suçu işlediğini öne süren Ukraynalılar, 6 Haziran’da Kahovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin bombalı saldırı sonucu yıkılmasıyla ilgili de açıklama yaptı.

“Su basmış evlerde çok sayıda ölü insan görülmeye başlandı”

Hidroelektrik santrali barajının patlamasıyla Dnipro civarındaki bölgelerin sular altında kaldığını söyleyen Kocaeli Ukraynalılar Derneği Başkanı İrina Sola, “Kakhovka Hidroelektrik Santral Barajı’nın yıkılması, Rus işgalciler tarafından organize edilen insan kaynaklı bir felakettir. Herson’un bazı ilçeleri de dahil olmak üzere 80’den fazla yerleşim yeri sel bölgesinde kaldı. Sivil halkın tahliye ve kurtarma operasyonları başladı. Bugün su seviyesi düşüyor ve gönüllüler su basmış evlerde çok sayıda ölü insan görmeye başladı. Sadece Oleshki şehrinde Ruslar tarafından boğulan yüzlerce insandan bahsediyoruz. 80’den fazla yerleşim yeri ile birlikte ölü sayısını tahmin edebilirsiniz” dedi.

"5-10 kilotonluk taktik nükleer silah kullanımının sonuçlarıyla eşittir"

Rusya’nın saldırılarının ekolojik bir felakete yol açacağını belirten Tetiana Remez ise, "Ukrayna için Kakhovskaya HES’in yok edilmesinin ekolojik ve ekonomik sonuçları, 5-10 kilotonluk taktik nükleer silah kullanımının sonuçlarıyla eşittir. Böyle bir yıkımın faktörleri, radyasyon kirliliği dışında aslında bir nükleer patlama ile aynıdır. Rusya, Ukrayna halkına karşı soykırım savaşı yürütüyor. Olabildiğince çok Ukraynalı öldürmeye ve geri kalanları çekilmez hale getirmeye çalışıyor. Tüm insanlar tehlikede. Rusya terörü destekleyen bir devlet olarak tanımlanmalıdır" diye konuştu.