Adana Büyükşehir Belediyesi’nin, kent içi ulaşım ve trafik sorununu çözmek için hazırladığı Ulaşım Ana Planı Final Bilgilendirme Toplantısı, Hilton Oteli’nde yapıldı.ADANA (İGFA) - Bimtaş’ın yöneticileri, bilim insanları, odalar, meslek örgütlenmeleri, sivil toplum kuruluşları ile kent dinamiklerinden yöneticilerin katıldığı toplantının açılışında konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’ya başka bir perspektifle baktıklarını, geçmişte yapılmayan ama kentin ihtiyacı olan, Adana’yı geleceğe hazırlayacak çalışmaları başlattıklarını, “olmaz, bitmez” denilen işleri tamamladıklarını açıkladı.

Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: “Adana Ulaşım Ana Planı’nı hazırladık. Adana Büyükşehir Belediyesi Adana’yı karmaşadan kurtarma noktasında çok ciddi çaba gösterdi. Bu çalışmaların yanı sıra şu anda kişi başına 1 buçuk metrekare olan yeşil alanı 10 metrekareye çıkarmak için de çalışmalarımız devam edecek.”

ULAŞIM PROBLEMLERİNİN AZALTILMASINA YARDIMCI OLUR

Şehir için yapılan işlerde bilimin, tekniğin ışığında çalışmak gerektiğini anlatan Başkan Zeydan Karalar, “Ulaşım Ana Planı, bir şehirdeki ulaşım ihtiyaçlarının analiz edilmesini ve yönetilmesini sağlayan en önemli planlama aracıdır. Şehirdeki hızlı nüfus artışı ve şehirlerin büyümesiyle birlikte toplu taşıma sistemlerinin geliştirilmesi ve yeniden yapılandırılması, ulaşımın sorunsuz şekilde devamı için gereklidir. Ulaşım Ana Planı, farklı ulaşım araçlarının kullanımını düzenleyip, trafik akışını optimize ederek ve toplu taşıma sistemlerini geliştirerek şehirdeki ulaşım problemlerinin azaltılmasına yardımcı olur. Bu da şehirdeki ulaşımın daha verimli ve çevre dostu hale gelmesini sağlar. Bu nedenle Ulaşım Ana Planı, şehirlerin sürdürülebilirlik, çevresel performans ve ekonomik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur. Şehirlerdeki trafik sıkışıklığının azaltılmasına, yaya ve bisiklet yollarının güvenliği ve erişilebilirliğinin artırılmasına, ulaşım hizmetlerinin entegrasyonuna ve toplu taşıma araçlarının daha geniş bir kesime hitap etmesine olanak sağlar. Ulaşım Ana Planı şehirlerin gelecekteki ulaşım ihtiyaçlarını belirlemelerine ve buna uygun olarak stratejiler geliştirmelerine yardımcı olur” dedi.

ADANA’NIN 3 TEMEL SORUNUNDAN BİRİ TRAFİK

Yapılan tüm araştırmalara göre Adana’nın üç temel sorunundan birinin trafik problemi olduğunu ifade eden Başkan Zeydan Karalar, bunun en önemli nedenlerinden birinin bütünlükçü bir Ulaşım Ana Planı’nın bulunmaması olduğunu, bu nedenle planlama sürecini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

BİSİKLET YOLLARI ÇOĞALTILIYOR

Adana’da yapılan 27 km bisiklet yoluna ilave olarak 31 km daha bisiklet yolu yapım işinin devam ettiğini hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Ulaşım Ana Planı, şehirlerin sürdürülebilir ulaşım sistemleri ve kentsel planlamaların önemli bir parçasıdır. Adana’mızın büyümesi, gelişmesi, yenilenmesi hedeflerini destekleyen, yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacak bu planı şehrimize kazandırmış olmanın mutluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen arkadaşlarımıza, paydaşlarımıza, Bimtaş’a ve bizden desteklerini esirgemeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sevgili kardeşim Ekrem İmamoğlu’na da teşekkür ediyorum.”

Açılış konuşmalarının ardından Adana Ulaşım Ana Planı Genel Sunumu yapıldı. Sonrasında teknik sunumlar gerçekleştirildi.

Ulaşım Modeli ve Senaryoları konulu sunumu Prof. Dr. Haluk Gerçek yaptı. Kısa Vadeli Çözüm Önerileri başlıklı sunumu Doç. Dr. Fikret Zorlu gerçekleştirdi.