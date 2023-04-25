Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Adliye Kavşağı, törenle ulaşıma açıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bir taş üstüne bir taş daha koyabilir miyiz? Onun derdi ve heyecanı içerisindeyiz” dedi.

Bursa’da ulaşım sorununun ortadan kaldırılması amacıyla yol genişletme ve yeni yollar, akıllı kavşaklar, toplu ulaşımı teşvik, raylı sistem yatırımları gibi çalışmaları aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, trafiğin tıkanan damarlarını da yeni köprülü kavşaklarla açıyor. Yeni adliye binasının da taşınmasıyla birlikte Yakın Doğu Çevre Yolu’nun İstanbul Caddesi’ne bağlantı noktasında her geçen gün artan trafik yükü de iki luplu kavşakla çözüme kavuştu. Proje çerçevesinde, 3 açıklıklı 117 metre uzunluğunda ve 2 açıklıklı 54 metre uzunluğunda iki köprü ile 3 bin 500 metre bağlantı yolu yapıldı. Bölge trafiğine nefes aldıran ve yaklaşık 165 milyon TL’ye mal olan Adliye Kavşağı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katıldığı törenle ulaşıma açıldı.

Öncelikli konu; ulaşım

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hızla büyüyen gelişen Bursa’da nüfusun her yıl ortalama 50 bin, araç sayısının 30-40 bin arttığını, yapılan araştırmalara göre 13-14 yıl sonra nüfusun 4 milyona ulaşacağının öngörüldüğünü hatırlattı. Bu nedenle Bursa’nın birinci öncelikli konusunun ulaşım olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, “Biz de kavşaklarda uyguladığımız akıllı dokunuşlar, yeni yol yapımları, yol genişletmeleri, asfaltlama, köprü yapımı ve toplu ulaşımda iyileştirmelerle Bursa’nın ulaşım sıkıntısını rahatlatıyoruz. Bu bölge de özellikle Bölge Adliye Mahkemesi’nin gelişiyle yoğun sirkülasyonun olduğu kritik noktalardan biri oldu. Emniyet Müdürlüğü, müftülük, bizim ulaşım ve fen işleri şantiyemiz, GUHEM, Bilim Teknoloji Merkezi ve hemen yanı başındaki fuar alanı ile trafiğin oldukça yoğun olduğu bir nokta. Dolayısıyla bu noktada bir kavşak kaçınılmaz bir gerçekti. Yaklaşık 165 milyon TL’ye mal olan Adliye Kavşağı Bursa’mıza hayırlı olsun” dedi.

Yatırımlar hız kesmiyor

Bursa trafiğine nefes aldırmak için hayata geçirdikleri yatırımlar hakkında da bilgi veren Başkan Aktaş, kavşak kollarındaki genişletmeler, Oulu tüp geçidi, Hayran Cadde, Sedat 3 Köprüsü, Mudanya yolu atlama köprüsü gibi yatırımlarla sadece Acemler bölgesine 750 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını hatırlattı. 56 noktada hayata geçirdikleri akıllı kavşak uygulamalarıyla trafikte yüzde 40 rahatlama sağlandığını ifade eden Başkan Aktaş, “6,5 kilometrelik Şehir Hastanesi bağlantı yolunu tamamladık. Mudanya ile Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali arasındaki yerleşim alanları için önemli bir alternatif olan 4,5 kilometrelik Yunuseli yolu tamamlandı. Acemler yönünden gelen araçları, Yakın Doğu Çevre yoluna girmeden yeni köprüyle doğrudan Fuat Kuşçuoğlu Caddesi’ne bağlayacak köprü tamamlanma aşamasına geldi. Yine Ankara İzmir karayolunun güneyinde alternatif bir güzergahı oluşturmak amacıyla yaptığımız çalışmalar çerçevesinde Balıklıdere üzerine de bir köprü kazandırıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bir taş üstüne bir taş daha koyabilir miyiz? Onun derdi ve heyecanı içerisindeyiz” diye konuştu.

Geleceğe yatırım vizyon gerektirir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Adliye Kavşağı’nın yapımında emeği geçen herkese teşekkür edip, kavşağın hayırlı olmasını diledi. Büyükşehir Belediye’nin Bursa’da ulaşım sorununu ortadan kaldırmak, bu şehre ulaşım altyapıları kazandırmak için çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Bakan Varank, “Gerek raylı sistemlerle gerek farklı kavşaklarla, yollarla bu çalışmalar son sürat devam ediyor. İşte onların bir tanesi de bu önemli kavşak. Buradaki trafik sıkışıklığını önemli derecede azaltacak. Tabi biz Bursa’nın günden güne nasıl geliştiğini, nasıl bir cazibe merkezi haline geldiğini bu manada da bu şehri şehircilik anlamında planlarken bir adım ötesini düşünmemiz gerektiğinin farkındayız. Onun içinde AK kadrolar olarak belediyemizle, merkezi hükümetimizle bu şehircilik planlamalarını başından tasarlayıp, yolumuza devam ediyoruz. Bu önemli bir vizyon gerektiriyor. Bu şehrin önümüzdeki 10 yılını, 20 yılını düşünerek adım atmak, geleceği düşünerek yola koyulmak önemli bir vizyon gerektiriyor. İşte biz aslında 21 senedir Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu vizyonla hareket ediyoruz. Bu ülkede taş üstüne taş koymanın, hizmetleri aziz milletimizle buluşturmanın mücadelesini veriyoruz” diye konuştu.

Güvenli ve hızlı erişim

Törende söz alan Bursa Valisi Yakup Canbolat da altyapı yatırımlarında her zaman yarınların düşünülmesi gerektiğini, kalkınma konusunda çok önemli hedefleri olan Türkiye’de altyapı yatırımlarının hız kesmeden devam etmesi gerektiğini vurguladı. Bursa’da belediyenin ve yatırımcı kurumların bunun bilincinde olarak, bu yatırımlara olanca güçleriyle ağırlık verdiğini kaydeden Canbolat, “Bursa’da modern anlamda belediyecilik faaliyetleri yürütülmekte ve Bursalının gelecek yıllarda yaşanma ihtimali olan ulaşım problemleri Büyükşehir Belediyemiz tarafından derhal çözüme kavuşturulmaktadır. Buradaki trafiği rahatlatmak adına Büyükşehir Belediyemiz kolları sıvamış ve bu güzel hizmeti Bursalı vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştur. Bu kavşağın yapılması ile vatandaşlarımız trafikte kesintisiz güvenli ve hızlı bir şekilde erişim yakalamıştır. Kavşak Bursa’mıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile Adliye Kavşağı resmen trafiğe açılmış oldu.