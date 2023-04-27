Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağını güçlendirmek için tarihi bir projenin temellerini attı. Sakarya’nın ulaşımı, güçlü bir kavşak noktası daha kazandı.SAKARYA (İGFA) - TEM Otoyolu’ndan şehre yeni giriş ve D-100 Bağlantı Yolu, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin katılımıyla hizmete açıldı.

Başkan Yüce Antalya, Karasu, İstanbul, Ankara yönlerindeki 3 güzergâha bağlantı sağlayan ve Sakarya şehir merkezi ulaşımları için ikinci otoyol gişesi olan projeyi, “Marmara Bölgesinde ulaşım ve ticaret aksları bu kavşakta birleşecek, deprem gibi acil durumlarda alternatif olacak ve Sakarya’yı lojistikte ileriye taşıyacak bir proje” olarak tanımladı.

3 AYRI GÜZERGÂHA BAĞLANTI

Ulaştırma Bakanlığı’nın onayından başlayan proje süratle tamamlandı. Sakarya’nın lojistik alanda bölgede söz sahibi olmasın, ticaret damarlarının bağlandığı nokta haline dönüşmesini sağlayan TEM Otoyolu Gişeleri-Bağlantı Yolu ve D-100 Bağlantı Yolu bugün hizmete açıldı.

İki ayrı projenin hizmete açılması, Sakarya şehir merkezi ulaşımı için yalnızca Arifiye’de bulunan otoban bağlantı sayısının ikiye çıkarılması acil durumlarda oluşabilecek izdihamı önledi, sürücülere şehirlerarası sürüşlerde büyük kolaylık sağlamış oldu. Proje İstanbul Ankara TEM, D100 Karayolu ve Antalya, Eskişehir, Karasu güzergâhı için kullanılan D-650 Karayolu olmak üzere 3 ayrı yola bağlantı oluşturdu.

Marmara’nın ticaret güzergâhını bütünleyen çalışmayla birlikte “Sakarya Ticaret Yolu” için bütünlük sağlandı. Başkan Ekrem Yüce, Büyükşehir’in 155 bin metrekarelik bölümü bizzat kamulaştırdığını ve 11 bin 228 metrekarelik bölümü ise projeye bedelsiz kazandırdığını ifade etti. Bakan Karaismailoğlu ise bugüne kadar söz verdikleri tüm projeleri tek tek hayata geçirdiklerini belirterek, yeni projenin Sakarya’nın ekonomisi ve ulaşımı için önemli bir kavşak olacağını belirtti.

TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU

Bakan Karaismailoğlu, “Bizler cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde ne söz verdiysek gerçekleştirdik. Dev projeleri devlet aklıyla uyguladık. Türkiye Yüzyılı’nda doğru adımlarla ülkemizi daha güzel yarınlara taşıyacağız. Türkiye’yi ulaştırma ve iletişim alanında çağ atlatan projelerle buluşturduk. Sakarya’nın alt yapısına bugüne kadar 85 milyar TL yatırım yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. 14 Mayıs’ta yeniden ‘devam’ cevabını verme günüdür.” dedi.

GELECEĞİN GÜÇLÜ TÜRKİYE’Sİ

Yüce, Sakarya’nın milli üretime sunduğu katkıyı anlatırken Altay Tankı’na dikkat çekerek, “Bildiğiniz üzere Silahlı Kuvvetlerimize teslim ettiğimiz Altay Tankı şehrimizde üretilmektedir. Bunun yanı sıra lojistikte büyük bir köprü olan Kuzey Marmara Otoyolunun büyük bir kısmı şehrimizden geçmektedir. Bu süreçte şehrimizi yarınların güçlü Türkiye’sine hazırlayacak vizyon projeleri hayata geçirdik.Gönül Belediyeciliği şiarıyla sosyal alanda birçok proje gerçekleştiriyor, hemşerilerimizin ve şehrimizin faydasını gözetiyoruz.” diye konuştu.

155 BİN METREKARE KAMULAŞTIRMA

Yüce, Ulaştırma Bakanlığı’nın Büyükşehir’le birlikte çalışarak başlattığı proje için 155 bin metre kare alanı kamulaştırdıklarını kaydederek, “Sakarya Büyükşehir Belediyemiz tarafından 155. 370 m2 alanı kamulaştırılırken İmar uygulaması ile 11.228 metrekarelik alan bedelsiz olarak kazandırdık. Bu alanlara ilave edilecek olan kamulaştırma alanlarını ve bağlantı yollarını yaklaşık 50 Milyon lira bedelle Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak karşıladık” dedi.