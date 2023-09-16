Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi Liu Shaobin'i kabul etti.BİNGÖL GÜNCEL TV

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Türkiye Büyükelçisi Liu Shaobin’i kabul etti. Kabulde, iki ülke arasındaki ulaştırma alanındaki gelişmeler ve iş birliği konuları ele alındı.

Bakan Uraloğlu, Kuşak ve Yol Forumu’na katılım konusundaki memnuniyetini dile getirerek, toplantının önemini vurguladı. İki ülkenin ulaştırma sektöründe iş birliği konularını görüştüğü görüşmede, Uraloğlu, “Kuşak Yol” projesinin Türkiye için büyük öneme sahip olduğunu ve Türkiye’nin bu projeye önem verdiğini belirtti.

Ayrıca, 2017 yılında imzalanan Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşması’nın yürürlüğe girmesinden memnuniyet duyduklarını ve geçiş belgesi işlemlerine hazır olduklarını ifade etti. Uraloğlu, karayolu taşımacılığındaki lojistik iş birliği imkanlarının görüşülmesi için iki ülkenin ilgili birimlerinin bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin Hazar geçişli “Orta Koridor” projesinin, Kuşak ve Yol Girişimi’ne entegre olmasından da memnuniyet duyan Uraloğlu, Avrupa-Asya taşımacılığı için Orta Koridorun önemine vurgu yaptı. Ayrıca, sivil havacılık alanında iş birliğinin devam ettiğini ve Çin Doğu Havayolları’nın İstanbul’a haftada 3 sefer düzenleyeceği müjdesini verdi.