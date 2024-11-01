Millî Eğitim Bakanlığı'nca, 30-31 Ekim tarihlerinde ülke genelinde sorunsuz şekilde tamamlanan ortak sınavların soru ve cevapları yayımlandı.ANKARA (İGFA) - 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönem birinci yazılı sınavları, 6. Sınıf Türkçe ile 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 30 Ekim 2024 Çarşamba günü; 6. sınıf matematik ile 10. sınıf matematik dersleri için 31 Ekim 2024 Perşembe günü ülke genelinde ortak yazılı şeklinde yapıldı.

Ülke geneli ortak yazılı sınavlar, ilk kez tamamen açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluştu. Böylece ilk defa ülke geneli ortak yazılı sınavlarda tamamen açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanıldı.

Öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla yapılan ülke geneli ortak sınavlarda kullanılan açık uçlu sorularda öğrenciler, cevapları kendi cümleleriyle yazdı. Sınavlar, sabahçı ve öğlenci öğrenciler için ayrı oturumlarda gerçekleştirilirken, sabah ve öğle oturumlarında birbirine denk olan farklı sorular kullanıldı.

Oturumlar bir ders süresi olan 40 dakika ile sınırlandırıldı. Oturumların ülke genelinde aynı saatte başlatılması ve sonlandırılması sağlandı.

Sınavların değerlendirme işlemleri 6. sınıf matematik dersi için bağımsız iki puanlayıcı tarafından il ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince yapılacağı, Matematik dersi 6. sınıf ortak yazılı sınav sonuçlarının "ortakyazilisinav.meb.gov.tr" adresinde okul müdürlüklerinin erişimine açılarak, alan öğretmenlerince e-Okul sistemine işleneceği kaydedildi.

Ülke geneli ortak sınav soru ve cevaplarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.