İkinci el araç piyasasında satışlar yavaşlarken, fiyatların enflasyon kaynaklı artmasından dolayı İnegöl Otokoop Başkanı Serhat Erezsert, paradan atılan 6 sıfırdan biri geri geldi dedi.

İkinci el araba piyasasında yaşananları İnegöl Otokoop Başkanı Serhat Erezsert, “En büyük sorun araç bayileri. Arabaları satmıyorlar, piyasaya araba sürmüyorlar, kademeli bir şekilde haftalık 10-15 bin TL fiyat yükseltiyorlar. Ellerindeki araçlara plaka takıp kiralık araç olarak gösteriyorlar. Daha sonra vergi indirimi gelse bile fiyatları yine yüksek kalıyor” dedi.

İNTERNET SİTELERİ FİYAT BELİRLEMEZ

İnternet sitelerindeki fiyatlar yüzünden piyasada fiyatların arttığını söyleyen Erezsert, İkinci el internet sitelerindeki fiyatlara göre insanlar fiyat belirlediğini bu yüzden piyasada araç fiyatlarının sürekli yükseldiğini belirtti.

KİMSE ENFLASYONU HESABA KATMIYOR

İnsanların enflasyonu hesaba katmadığını belirten Erezsert “Geçen sene 50 TL olan araç fiyatının bu sene 100 TL olması nedeniyle ülkede herkes al-satçı oldu. Kimse yerine konacak aracın fiyatının yükseldiğini hesaba katmıyor. Herkes kar ettiğini zannediyor. Aslında yerine koyacakları arabada zam yemiş oluyor” dedi.

ATILAN 6 SIFIRIN BİRİ GERİ GELDİ

Paradan atılan 6 sıfırdan birinin geri geldiğini söyleyen Erezsert, “Artık parada kalan zarar ediyor, malda kalan ise enflasyona karşı zarar etmiyor” dedi.

TİCARET EVRAĞA DÖNDÜ

Artan enflasyon nedeniyle piyasada da nakit satışların yavaşladığını söyleyen Serhat Erezsert, “Artık piyasada nakit ticaret yavaşladı. İnsanlar vadeli satışa döndü. Evrakla araç alınıp satılıyor. Bu da fiyatların şişmesine neden olan bir başka konu” dedi.