Ramazan Bayramı’nı birbirinden özel çikolata ve şekerlemeleriyle karşılamaya hazırlanan Ülker, bu bayramda 55 farklı ürün çeşidiyle evlere misafir olacak.

Ülker, yaklaşan Ramazan Bayramı’nı 55 çeşit hediyelik ve ikramlık ürünle karşılamaya hazırlanıyor. Ülker’in 7’den 70’e her kesime ve farklı damak tatlarına hitap ettiklerini ifade eden Ülker Pazarlama Üst Yöneticisi (CMO) Mustafa Kabakçı sözlerine şöyle devam etti: “Ülker için bayramlar her zaman farklı geçer. Sevdiklerimizle bir araya geleceğimiz bayram ziyaretlerinde Ülker’in hediyelik ve ikramlık atıştırmalıkları ağızları tatlandırır. Ancak yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle bu kez bayrama buruk giriyoruz. Deprem felaketinin yol açtığı yaraları bir an önce iyileştirebilmek ve ortak üzüntülerimize bir nebze olsun teselli bulabilmek ümidini içimizde taşıyoruz. Her koşulda geleneklerimizi sürdürebilmek için tüketicilerimize yine zengin ürün seçenekleri sunuyoruz. Portföyümüze kattığımız yeni ürünlerle birlikte; çikolatada 27, şekerlemede 28 olmak üzere toplamda 55 hediyelik ve ikramlık ürün hazırladık. Yeni ürünlerimize baktığımızda, çikolata tarafında Ülker Çikolata Mini Keyifler; fındıklı sütlü, tuzlu karamelli sütlü ve limonlu bitter çikolata çeşitleriyle raflardaki yerini alırken, Ülker Çikolata Truffle ise fındık parçacıklı sütlü ve kakao kremalı bitter çikolata çeşitleriyle ağızları tatlandıracak. Şekerleme tarafında da çikolata dolgusu ve karamel lezzetiyle Ülker Choco Toffe bu bayramın favori lezzeti olacak. Ayrıca hediyelik ürün gönderimi yapmak isteyen, alışverişlerini internet üzerinden yapmayı tercih eden veya bayram ziyaretlerine gidemeyen tüketicilerimiz için de e-ticaret ve online kanalda geniş ürün seçenekleri sunuyoruz. “Bayram Paylaşmaktır” temalı reklam filmimiz de televizyon, radyo ve dijital kanallarda tüketicilerimizle buluştu.”

Ülker bayramlık çikolatada lider

Geçtiğimiz sene bayram dönemindeki hediyelik ve ikramlık çikolata, şekerleme tüketimini değerlendiren Kabakçı, “Türkiye’de hediyelik çikolata ve şekerleme pazarı 2022 yılında yaklaşık 35 bin ton ve 2 milyar TL’ye yükseldi. Tek başına hediyelik ve ikramlık çikolata pazarında ise ciroda yüzde 51’lik artış oldu. 2022 yılında çikolatada bu pazarın yüzde 67’si paketli, yüzde 33’ü ise dökme ürünlerden oluştu. İkramlık şekerleme pazarı ise tonajda 22 bin 600 tonu yakalarken yüzde 79’luk artışla toplam 961 milyon TL ciroya ulaştı. 2022 yılında, Ülker olarak çikolatada tonajda yüzde 35,2, ciroda ise yüzde 38,3’lük pazar payına sahibiz.” şeklinde konuştu.