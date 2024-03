İnegöl Ülkü Ocakları, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle Şehit annelerini ziyaret etti.

Düzenlenen ziyaretle ilgili açıklama yapan İnegöl Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı Eda Çakar " 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Şehit annelerine anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi ve basın açıklaması yaptı. Çakar'ın ifadelerinde şu önemli mesajlar yer aldı; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü; kadının Bilimden sanata, spordan edebiyata, siyasetten ekonomiye kadar hayatın her alanında tam manasıyla bulunması gerektiğinin bir kez daha hatırlandığı gündür.. Biliyoruz ki, kadın toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsurudur. Kadının varlığı kalkınmış bir toplumu inşa etmenin bir yolu olup, sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel başarının da ön koşuludur. Tarih bu konuda bize şöyle seslenir; Kadının müdahil olmadığı, kafasında yer bulmadığı, hiçbir kültürel ve siyasal hareket başarıyı yakalayamaz. Böylelikle Kahraman ve fedakar Türk kadının hak ettiği yerlerde olması bizlerin bir gayesidir.

Mücadelemizde kadın emeği var olduğu ve biz onlara gereken değeri verdiğimiz sürece, yarınlarımız daha güzel ve yaşanılabilir hale gelecektir inancındayız. Böylelikle Kahraman ve fedakar Türk kadının hak ettiği yerlerde olması bizlerin bir gayesidir. Her birimiz devletin bekası için, ülkemizin birlik ve bütünlüğü için, fikir ve gönül birliği ile gayret edecek,gelecek nesillerimizin en doğru şekilde yetişmesi için mücadele edeceğiz.

Bu vesileyle başta aziz vatanımızın nadide parçası kıymetli şehit annelerimizin ve her şeyin en güzeline layık olan Türk kadınının kadınlar gününü en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ