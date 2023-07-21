Uludağ Elektrik, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Şirket, son olarak 'OlduBil' ile iş birliği yaparak başlattığı yeni kampanyayla müşterilerinin öderken kazanmasını sağlıyor.BURSA (İGFA) - Uludağ Elektrik müşterilerine özel bu kampanya kapsamında, elektrik faturaları OlduBilmobil uygulaması üzerinden ödendiği takdirde, yüzde 10 para iadesi kazanılıyor.

Gerçekleştirmiş olduğu tüm çalışmalarda müşteri memnuniyetini ön planda tutan şirket, geçtiğimiz aylarda vade farksız 4 taksit uygulamasıyla ödeme kolaylığı sağlamış, müşterilerine chip-para kazanma imkanı da sunmuştu.

Önceliğini koşulsuz müşteri memnuniyeti olarak belirleyen Uludağ Elektrik, müşterilerine yenilikçi, hızlı ulaşılabilir ve esneklik sağlayan ek hizmetler sunmaya devam ediyor. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5 milyonu aşkın kişiye hizmet veren şirket, OlduBil iş birliğiyle elektrik faturalarınıbu uygulama üzerinden ödeyen müşterilerinepara iadesi avantajı sağlıyor.

Kampanya ile müşteriler, hem zamandan tasarruf ediyor hem de yüzde 10 para iadesiyle bütçelerine katkıda bulunuyorlar.

Müşterilerin bu fırsattan yararlanmaları için yapmaları gereken tek şey ise OlduBil mobil uygulamasını telefonlarına indirerek, banka hesaplarından ya da herhangi bir kredi kartı üzerinden cüzdanlarına bakiye yükleyip, elektrik faturalarını uygulama üzerinden ödemek. Bu uygulama ile elektrik aboneleri yüzde 10 para iadesi kazanırken, söz konusu tutar fatura ödemesinden sonraki hafta kullanıcının OlduBil bakiyesine yükleniyor.

Uygulamada müşteriler, aylık olarak 25 TL’ye kadar para iadesi kazanabiliyorlar. Eylül sonuna kadar devam edecek kampanya hakkında detaylı bilgiye ise www.uludagelektrik.com.tr üzerinden ulaşabiliyorlar.