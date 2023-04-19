Uludağ Elektrik, bu yıl aynı güne denk gelen23 Nisan Ulusal Egemenlik, Çocuk Bayramı ve Ramazan Bayramıöncesidepremzede çocuklar için oluşturduğu hediye kitleriyle afet bölgesinde yer aldı.BURSA (İGFA) - Uludağ Elektrik bu kez deprem bölgelerinde yaşayan miniklere enerji verdi.

Şirket, hem bayramlık ve kırtasiye ürünlerini hem de ihtiyaç listesinde yer alan hijyen ürünlerinden oluşan kitleri afetten en çok etkilenen illerden Hatay’a ulaştırdı.

Afet bölgesine bayram sürprizi yapan şirket yetkilileri ve basın temsilcileri, Hatay Samandağ Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Kemal İlkokulu’ndaki okul kampüsünde öğrencilerle buluşarak, hediyelerini verdiler. Evleri yıkıldığı veya ağır hasar gördüğü için Samandağ’da yer alan çadırkentte kalan öğrencilere kukla gösterisi de düzenleyen şirket, yüzleri güldürdü.

Bursalı kadın gazetecilerin de katılım sağladığı projede, deprem bölgesindeki yaraların sarılması için destek verilmiş oldu.

Şirket olarak sosyal projelerinin bir kısmını deprem bölgesine kaydırarak, günlük rutinlere geri dönüşü kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirten Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac,“Ülkemiz ciddi bir afet yaşadı ve bu felaketten en çok etkilenenler ise çocuklar oldu. Şirket olarakher yıl çocuklar için çeşitli aktiviteler düzenliyoruz. Bu sefer afet bölgesindeki depremzede çocuklarımıza dönük bir çalışma yapmak, hayatlarına dokunmak için buradayız. Bu sene iki önemli bayramımız da aynı güne denk geldi. Biz de hem 23 Nisan hem de Ramazan Bayramı sebebiyle çocuklarımıza çeşitli hediyeler getirerek ve çeşitli etkinlikler düzenleyerek, eğlenceli vakit geçirmelerini hedefledik. Çocuklar için özel olarak hazırladığımız bayramlık hediyelerin, çocukların yüzünde bir nebze de olsa gülümseme oluşturmasını istedik" dedi.

Hatırlanacağı gibi, şirket geçen ay 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Hatay Narlıca’daki çadırkentte yaşayan kadınve kız çocukları için temel ihtiyaç malzemeleri ve şirketin kadın çalışanları tarafından tasarlanan el emeği ürünleri de bölgeye götürerek, destek olmuşlardı.