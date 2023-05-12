Uludağ Elektrik, Türk Eğitim Vakfı’nın “Yarıda Kalmasın” Projesi adına, İstanbul Yarı Maratonu ve İzmir Maratonu iyilik koşularını tamamladı. Depremzede öğrencilerin eğitim masraflarının karşılanması adına destek verenUludağ Elektrik koşu takımı, 10K parkurlarında ter döktü. Şirket ayrıca depremden etkilenen öğrenciler için de TEV’e bilgisayar desteğinde bulundu.

Maratonlara enerjik bir imza atan şirketin koşu takımı, tüm enerjisiyle depremzedelerin yanında olmaya devam etti. Deprem bölgesine gerçekleştirdiği yardım takviyesinin yanı sıra, hizmet alanında depremzedelerin yaşamını kolaylaştırmayı hedefleyen şirket, bu sefer de depremzede öğrenciler için koştu. Kurumsal takım kategorilerinde de ilk 10’dayer alan şirketin koşu takımı, farkındalık çalışmasına da imza attı. Formalarının yarısını “yarıda kalmasın” diyerek depremzede öğrencilerin hayallerine ayıran şirket, hem farkındalık sağladı hem de eğitim masraflarının karşılanması adına kaynak sağladı.

Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “Koşu takımımız daha önce de farklı STK’lar için iyilik peşinde koşarak, eğitime destek sağlamıştı. Bu sene de Cumhuriyetimizin 100. yılında düzenlenen bu maratonlara katılım sağlayarak, depremzede öğrencilerin eğitim masraflarının karşılanması için kayda değer bir bağış topladık. TEV’in Yarıda Kalmasın Projesine kaynak sağlarken, konuya nasıl farkındalık katabiliriz diye düşünmüştük. Bu sebeple koşu takımımızın formalarında yarıda kalmasın mesajının altını çizmek için depremzede öğrencilerin hayallerine de yer verdik. Formalarımızın yarısında çeşitli meslek dallarını resmettik. Ülkemizde yaşanan bu yıkıcı depremin depremzede öğrencilerin eğitim hayatlarını etkilemesini önlemek amacıyla TEV BursaŞubesi ile sosyal bir iş birliği gerçekleştirdik. Sporun birleştirici gücü ile pek çok zorluğun üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz. Bu nedenle çeşitli parkurlarda gönüllü olarak koşan başta şirketimizin takımı olmak üzere, farklı projeler için bağış toplanmasına katkı sağlayan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Adımlarımızı iyilik, eğitim ve çocuklarımız için atmaya devam edeceğiz” dedi.

TEV Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Çalışkan ise, “Her yıl binlerce öğrenci en temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı için okulu bırakmayı düşünüyor. TEV olarak çeşitli çağrılarla ve çalışmalarımızla konuya dönük şuur oluşturmak istiyor, bu öğrencilerimizin eğitimlerini tamamlaması için kaynak oluşturuyoruz. Bu çerçevede Uludağ Elektrik ile yıl boyunca sürdürülebilir ilişkiler kurmak adına iş birliği protokolümüzü gerçekleştirdik.Uludağ Elektrik,koşu takımı sadece bu maratonlara katılım sağlayarak değil, forma tasarımlarına projemizin mesajını taşıyarak da konuya farkındalık oluşturdu. Ayrıca her bir koşucunun açmış olduğu bağış kampanyalarıyla bizlere destek oldular. Şirket tarafından depremden etkilenen öğrenciler için vakfımıza bağışlanan bilgisayarlar da eğitim sürekliliği için önem taşıyor.Bu tip iş birlikleriyle çok daha güçlü, gençlerimize umut olacak sonuçlar alıyoruz. Konuya dönük farkındalıkları ve destekleri için Uludağ Elektrik’e teşekkür ediyorum.” dedi.