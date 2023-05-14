Uludağ Elektrik, Türk Eğitim Vakfı’nın “Yarıda Kalmasın” Projesi adına, İstanbul Yarı Maratonu ve İzmir Maratonu iyilik koşularını tamamladı. Depremzede öğrencilerin eğitim masraflarının karşılanması adına destek veren Uludağ Elektrik koşu takımı, 10K parkurlarında ter döktü. ŞBURSA (İGFA) - Maratonlara enerjik bir imza atan Uludağ Elektrik bünyesindeki koşu takımı, tüm enerjisiyle depremzedelerin yanında olmaya devam ediyor.

Deprem bölgesine gerçekleştirdiği yardım takviyesinin yanı sıra, hizmet alanında depremzedelerin yaşamını kolaylaştırmayı amaçlayan şirket, bu sefer de depremzede öğrenciler için koştu.

Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, koşu takımının daha önce de farklı STK’lar için iyilik peşinde koşarak, eğitime destek sağladığını söyledi.

"Formalarımızın yarısında çeşitli meslek dallarını resmettik" diyen Aytac, "Ülkemizde yaşanan bu yıkıcı depremin depremzede öğrencilerin eğitim hayatlarını etkilemesini önlemek amacıyla TEV BursaŞubesi ile sosyal bir iş birliği gerçekleştirdik. Sporun birleştirici gücü ile pek çok zorluğun üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz. Bu nedenle çeşitli parkurlarda gönüllü olarak koşan başta şirketimizin takımı olmak üzere, farklı projeler için bağış toplanmasına katkı sağlayan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Adımlarımızı iyilik, eğitim ve çocuklarımız için atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

TEV Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Çalışkan ise, “Her yıl binlerce öğrenci en temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı için okulu bırakmayı düşünüyor. TEV olarak çeşitli çağrılarla ve çalışmalarımızla konuya dönük bilinç oluşturmak istiyor, bu öğrencilerimizin eğitimlerini tamamlaması için kaynak oluşturuyoruz. Bu kapsamda Uludağ Elektrik ile yıl boyunca sürdürülebilir ilişkiler kurmak adına iş birliği protokolümüzü gerçekleştirdik. Uludağ Elektrik,koşu takımı sadece bu maratonlara katılım sağlayarak değil, forma tasarımlarına projemizin mesajını taşıyarak da konuya farkındalık oluşturdu. Ayrıca her bir koşucunun açmış olduğu bağış kampanyalarıyla bizlere destek oldular. Şirket tarafından depremden etkilenen öğrenciler için vakfımıza bağışlanan bilgisayarlar da eğitim sürekliliği için önem taşıyor.Bu tip iş birlikleriyle çok daha güçlü, gençlerimize umut olacak sonuçlar alıyoruz. Konuya dönük farkındalıkları ve destekleri için Uludağ Elektrik’e teşekkür ediyorum" dedi.