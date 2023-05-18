Uludağ Elektrik, 2018 yılında hizmete aldığı ‘İşaret Dili Görüşme Hattı’ ile müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Bu hat üzerinden görüntülü görüşme desteği sunan şirket, Engelliler Haftası kapsamında işitme ve konuşma engelli vatandaşlara tekrar bir bilgilendirme yaptı.BURSA (İGFA) - Uludağ Elektrik, 5 yıldır ‘İşaret Dili Görüşme Hattı’ hizmeti ile işitme ve konuşma engelli müşterilerine çözümler sunuyor. İşitme ve konuşma engelli vatandaşlar, 0555 0 646 646 numaralı İşaret Dili Görüşme Hattı’nı aradıklarında, işaret dili bilen müşteri temsilcisine bağlanıyorlar.

Görüntülü yapılan görüşme kapsamında işitme ve konuşma engeli bulunan kişiler, tüm işlemlerini bu hat üzerinden gerçekleştirebiliyorlar. Abonelik ve fatura süreçleri ile ilgili detaylı bilgiye erişebiliyor, taleplerini ileterek sorularına yanıt alabiliyorlar.

Projenin 5. yılı hakkında bilgilendirme yapan Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “Engelli bireylerin hayatlarının kolaylaştırılması ve sosyal yaşamlarında herhangi bir işi tek başına yerine getirebilmeleri, çift yönlü iletişim kurabilme ve tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilme adına sektörünün ilki olan İşaret Dili Görüşme Hattı’mızı devreye almıştık. Elektrikle ilgili işlemler açısından baktığımızda tüm engelleri ortadan kaldırmak amacıyla yola çıktığımız görüntülü görüşme hattımız üzerinden işaret diliyle hizmet veren müşteri temsilcimiz, vatandaşların tüm işlemlerini yapabiliyor.Bu 5 yıl içerisinde engelli vatandaşlarımızdan oldukça olumlu dönüşler aldık ve bu sayede vatandaşlarımız ile gönül bağımızı güçlendirdik. Toplumsal hizmet eşitliği noktasında bilinç oluşturmak amacıyla yaptığımız projenin başarılı olması da bizi mutlu ediyor” dedi.

ÖDÜLLÜ İŞARET DİLİ GÖRÜŞME HATTI

Uludağ Elektrik’in 5 yıl önce devreye aldığı İşaret Dili Görüşme Hattı’nın, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu’ndan da ödülü bulunuyor. Şirket sadece bu hat üzerinden değil, Engelsiz Müzik Korosu ile de müziğin birleştirici gücünden yararlanıyor. Şirketin hem çalışanları hem engelli müzisyenlerden oluşan Engelsiz Müzik Korosu’nun gelirleri yapılan her konser sonrası engelli vatandaşlara bağışlanıyor.