Hizmet verdiği Güney Marmara’da sokak hayvanlarına yönelik projeler yürüten Uludağ Enerji, desteklerini deprem felaketi nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının mamasız ve susuz kalmaması adına Hatay’a taşıdı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay’da, sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının giderilmesi için harekete geçti.

Uludağ Enerji’nin sosyal yaşama adaptasyona destek olmak için Temmuz ayında hizmete açtığı Hatay Yaşam ve gelişim Kampüsünde şu günlerde yoğun sıcaklıklar hüküm sürerken insanlar kadar hayvanların sağlığı üzerinde de olumsuz etkilere neden oluyor. Sokak hayvanları sıcak havanın da etkisiyle yiyecek ve su bulmakta zorlanıyor. Uludağ Enerji, sevimli dostların bu sıcak günleri mamasız ve susuz geçirmemeleri için başlattığı ‘Sevgimiz, Enerjimiz Sizinle’ projesini bu yıl Hatay’a taşıyarak sürdürüyor. Proje çerçevesinde Uludağ Enerji’nin sosyal yaşam kampüsünün de bulunduğu konteyner kentin önünde temiz mama ve su kapları bulunduran şirket kedi, köpek ve kuşların gıdasız kalmaması için çalışıyor.

Hizmet bölgesinde yer alan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 100’ü aşkın işlem merkezi ile müşterilerine hizmet veren Şirket, ayrıca müşteri işlem merkezlerinin önünde de su ve mama kapları bulunduruyor. Uludağ Enerji, tüm vatandaşlara kapılarının önüne sokakta yaşayan canlılar için bir kap su ve mama koyma çağrısında bulunuyor. Şirket, proje ile sokak hayvanlarına yönelik farkındalığın artırılması, yaşam şartlarının iyileştirilmesi, çocuklara ve yetişkin bireylere hayvan sevgisinin aşılanmasını hedefliyor.

“Canlılara olan duyarlılığı artırmaya davet ediyoruz”

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Uludağ Enerji CEO’su İsmail Ergüneş, “Bir kap su ve mama ile başlayan desteğin, büyük bir sevgi ve farkındalık hareketine dönüşeceğine inanıyoruz. "Sevgimiz, Enerjimiz Sizinle" projesi aracılığıyla, canlılara olan duyarlılığımızı artırarak gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakma hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz. Toplumun her kesimini, sokakta yaşayan sevimli dostlarımızın yanında olmaya ve onların yaşamlarını iyileştirmeye davet ediyoruz. Bu projede bizleri destekleyen değerli paydaşlarımız Uludağ Üniversitesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Panoffect’e içten teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.