İş Sağlığı ve güvenliği konusunda 2023’ü İSG yılı ilan eden Uludağ Enerji, İSG buluşması gerçekleştirdi. Konferansta çalışanlar ve paydaşlardan oluşan katılımcılara Uludağ Enerji’nin iş sağlığı ve güvenliği vizyonu, yol güvenliği ve yüksekte çalışma hakkında bilgiler verilirken Uludağ Enerji CEO’su İsmail Ergüneş konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Uludağ Enerji, Bursa Merinos Kongre Merkezi’nde çalışanlarına ve paydaşlara yönelik İSG buluşması düzenledi. Uludağ Enerji Grup Sürdürülebilirlik Direktörü Özgür Öztürk’ün moderatörlüğünü üstlendiği ve Uludağ Enerji CEO’su İsmail Ergüneş’in konuya dair değerlendirmelerde bulunduğu konferansta, katılımcılar yol güvenliği ve yüksekte çalışma hakkında bilgilendirildi. Etkinlik, UEDAŞ ve Uludağ Elektrik Genel Müdürleri Gökay Fatih Danacı ve Ali Erman Aytac’ın iş sağlığı ve güvenliği hakkında mesajlarıyla tamamlandı.

“Daha güvenli bir çalışma ortamı için çabalıyoruz”

Uludağ Enerji’nin düzenlediği İSG Buluşması’nda CEOİsmail Ergüneş’in yanı sıraUEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı ve Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytaciş sağlığı ve güvenliği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 2023 yılında daha güvenli bir çalışma ortamıiçin çabaladıklarını belirten Uludağ Enerji CEO’su İsmail Ergüneş “Kurulduğumuz günden bu yana çalışma arkadaşlarımız ve onların güvenliği her zaman için önceliğimiz oldu. Bu sebeple çalışanlarımız arasında hiçbir fark yapmadan tüm ekiplerimiz adına iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığı artırmayı hedeflerken, güvenlik risklerini var olan tüm standartların da ötesine taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2023 yılının İş Sağlığı ve Güvenliği adına daha planlı ilerlediğimiz ve daha güvenli bir çalışma ortamında güzel işlere imza atacağımız bir yıl olmasını diliyorum.” açıklamalarında bulundu.