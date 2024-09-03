Bursa’nın zincir marketlerinden olan Seyhanlar Gross 16 ve Özhan marketlerinde Uludağ İçecek tarafından oluşturulan ’Uludağ Sokağı’ büyük ilgi gördü.

Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl ve Uludağ İçecek Türk A.Ş Koordinatörü Levent Kızıl, Çamlıca Seyhanlar Gross 16 ve Geçit Özhan Marketlerinde Bursaspor ile Uludağ markasının birlikteliklerini gösteren ’Uludağ Sokağı’ standının açılışını gerçekleştirdi. Etkinlik çerçevesinde Kızıl, firma sahiplerine Bursaspor forması takdim etti.

Uludağ Sokağı açılışında konuşan Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, “Biz bildiğiniz gibi yine bu sene Bursaspor’a forma reklam sponsorluğu yaptık. “Arkanda Dağ Gibi Uludağ” sloganımızla da yola çıktık. Biz bir sponsorluk yaptığımız zaman arkasını getiren, arkasında dağ gibi duran bir firmayız. Onun için sloganımızla birlikte bugün Türkiye’nin ve Bursa’nın en büyük market zincirlerine ’Uludağ Sokağı’ oluşturduk. Uludağ İçecek’in 39 farklı içeceği var. Türkiye’nin her tarafına sadece şeker pancarı ile üretilen içeceklerini gönderiyor. 38 farklı ürünümüz burada sergileniyor. Bunu güzel Bursaspor ile birleştirmek çok güzel” ifadelerini kullandı.

Özhan Mağazalar Zinciri Genel Müdürü İbrahim Özhan ise, "Uludağ İçecek tarafından yapılan sokak, müşterilerimiz için farklı bir sunum oldu. Biz bu ürünlerimizle ayrıca Bursaspor’a da destek olmuş oluyoruz. Yeni kampanyalarla bunu da taçlandıracağımızı düşünüyoruz" dedi.