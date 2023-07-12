Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Prof. Dr. Zekeriyya Arı'nın Rektör Yardımcısı olmasıyla birlikte dekanlık görevine Prof. Dr. Halit Aker atanırken, gerçekleştirilen devir teslim töreniyle yeni dönem başladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hukuk Fakültesi'nde dekanlık görevinde bayrak değişimi yaşandı. Rektör Yardımcısı olarak görevlendirilen Prof. Dr. Zekeriyya Arı'nın yerine, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından Prof. Dr. Halit Aker dekanlık görevine getirildi.

Yaklaşık 2,5 yıldır BUÜ Hukuk Fakültesi Dekanlığı'nı yürüten Prof. Dr. Zekeriyya Arı'nın Rektör Yardımcısı olmasıyla birlikte, dekanlık görevine Özel Hukuk Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Halit Aker atandı. Önceki yönetim döneminde BUÜ Hukuk Koordinatörü olarak çalışmalar yürüten Prof. Dr. Halit Aker, gerçekleştirilen devir teslim töreniyle yeni görevine başladı. Törende Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün ve Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, fakülte yöneticileri ve akademisyenler de hazır bulundu.

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Hukuk Fakültesi'nin sosyal bilimler alanında eğitim veren fakülteler arasında büyük öneme sahip olduğunu belirterek, "Bu bir hizmet yarışıdır. Zekeriyya hocamızla Rektörlüğümüzde birlikte çalışmaya başladık. Hukuk Fakültemizde de Halit hocamızın en iyi şekilde hizmet vereceğine inanıyoruz. Fakültemizin son derece kıymetli bir eğitim sistemi var. Mezunlarımızın önemli noktalara geldiğini ve birçok başarı elde ettiğini gözlemliyoruz. Yeni dönemde de aynı kalitede eğitim vermeye devam edeceğine içtenlikle inanıyoruz. Görev değişiminin hayırlar getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı, dekan olarak görev yaptığı süre içinde fakültenin daha iyi noktalara gelebilmesi için ekibiyle birlikte çalıştıklarını vurguladı. Prof. Dr. Zekeriyya Arı, Prof. Dr. Halit Aker'in bu süreçte bilgi ve deneyimiyle destek verdiğini ifade ederek, "Hocamız her açıdan deneyimli bir akademisyen. İdari konularda da birikimi ve oluşturacağı ekip ile başarılı çalışmalara imza atacağına inanıyoruz. Bizler her zaman buradaymış gibi destek vermeye devam edeceğiz. Hocamıza ve ekibine başarılar diliyorum. Hayırlı olsun" dedi.

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