Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversiteye kazandırılacak 1 milyar 475 milyonluk yatırım projeleri hakkında bilgi verdi. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, merkezi derslikler, Diş Hekimliği Fakültesi, Organ Nakil Merkezi, Teknoloji Merkezi, gençlik merkezi, spor salonu ve yüzme havuzu inşaatları hızla yükseliyor. Yatırımların tamamlanmasıyla Uludağ Üniversitesi bambaşka bir çehreye kavuşacak.

Üniversitede son 4 yıldır yapılaşma yönünden önemli adımlar atıldığını ifade eden BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Diş Hekimliği Fakültesi binasının 2 yıl önce temelinin atıldığını ve yakın zamanda faaliyete geçeceğini söyledi. Öğrencilerin burada ders görmeye bu dönem başlayacağını kaydeden Yılmaz, Diş Hekimliği Fakültesine öğretim üyesi takviyesinin de devam ettiğini sözlerine ekledi. Yılmaz, şöyle konuştu:

"Diş Hekimliği Fakültesinin yanında organ nakil merkezimiz var. Organ nakil merkezi de iş insanı Hüseyin Akdere’nin yardımlarıyla inşa ediliyor. Büyük ölçüde kaba inşaatı tamamlanmış durumda. Anahtar teslimi şekilde bize teslim edilecek. Organ nakil merkezinin faaliyete geçmesiyle başta karaciğer nakli olmak üzere Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Türkiye’de organ nakli konusunda önemli merkezlerden birisi haline gelecek. Rektörlük binamızın karşısındaki alanda Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi inşa ediliyor. Bu hastaneyi devlet bütçesiyle yapıyoruz. 250 yatak kapasiteli bir hastane olacak."

Merkezi dersliklerin de inşaatının devam ettiğini ifade eden Yılmaz, "Merkezi derslikler, özellikle temel bilimlerin derslerini merkezi bir biçimde verebilme imkanı sunacak. Üniversitemize aynı zamanda ilave kapalı mekanlar, salonlar kazandıracak. Merkezi dersliklerin de inşaatını uzun bir aradan sonra yeniden start verilmiş durumda. Yine onun önümüzdeki yılda inşallah tamamlanması planlanıyor. Ayrıca laboratuvarımız var. Oradaki hayırseverimiz rahmetli Arif Ağaoğlu ve oğulları. Bursa’daki iş insanlarının hakikaten üniversitemize ve kampüsümüze çok büyük katkıları mevcut. Ziraat Fakültesi staj binası da yine tamamlanmış durumda orayı da açacağız" dedi.

BUÜ Rektörü Yılmaz, B.U.Ü. Spor Salonu ve Yüzme Havuzu yapımında emeği geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto Teşkilatı’na, Bursa Uludağ Üniversitesi Gemlik Hukuk Fakültesi Ek Binası inşaatında destek veren Gemlik Belediyesi ve Borusan Vakfı’na, Organ Nakil Merkezi’nin yapımında emeği geçen hayırsever Hüseyin Akdemir ve yine Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Gençlik Merkezi’nde desteğini esirgemeyen Bursa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

BUÜ’nün araştırma üniversitesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, spor salonu ve yüzme havuzu, gençlik merkezi, Hukuk Fakültesi ek binası, personel yemekhanesi inşaatlarının da devam ettiğini anlattı. BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün ise, inşaatların son durumlarına ilişkin bilgi verdi.

Devam eden yatırımların toplam maliyetinin 1 milyar 475 milyon lira olduğu ifade edilirken, inşaat halindeki binalar şu şekilde sıralandı;

"Merkezi Derslikler ve Laboratuvar İnşaatı 244 milyon 750 bin, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi 821 milyon, Diş Hekimliği Fakültesi 105 milyon, A Plas İleri Teknoloji Laboratuvarı 67 milyon, Organ Nakli Merkezi 83 milyon, B.U.Ü. Spor Salonu ve Yüzme Havuzu 67 milyon 890 bin, Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Gençlik Merkezi 59 milyon 900 bin, Bursa Uludağ Üniversitesi Gemlik Hukuk Fakültesi Ek Binası 15 milyon 253 bin ve B.U.Ü. Hastane Personel Yemekhanesi 10 milyon 940 bin."