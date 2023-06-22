Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Eğitim Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi, 2022-2023 Akademik Yılı Eğitim Öğretim Dönemi’nde diploma almaya hak kazanan öğrenciler için tören düzenledi. Törene katılan yüzlerce öğrenci mezun olmanın sevincini hep birlikte kep atarak kutladı.

BUÜ Görükle Kampüsü Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilen törene Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, akademisyenler, idari personel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

Teorik ve pratik “bilim” öğretildi

Törendeki konuşmasına bir Araştırma Üniversitesi olduklarını hatırlatarak başlayan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Türkiye’nin en nitelikli üniversiteler arasında yer aldıklarını vurguladı. Kuruluş gayeleri olan eğitim-öğretim faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesinin yanı sıra bilimsel ve akademik gelişime de büyük bir önem verdiklerini söyleyen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Orta ve uzun vadede, zaten yarım asra ulaşmış bir geleneği olan Bursa Uludağ Üniversitesi, Araştırma Üniversitesi vizyonu ile gelişimine devam etmektedir. Buradan alınan diplomalar Türkiye’nin her yerinde mezunlarımıza en iyi şekilde referans olacaktır. Fen-Edebiyat Fakültemiz özelinde ise velilerimizin gönlünün daha da rahat olmalarını rica ediyorum. Burada öğrencilerimize gerçek anlamda teorik ve pratik bilim öğretilmektedir. Öğrencilerimiz yapacakları meslekleri mezuniyet öncesi benimsemiş olur ve hayata atıldıklarında vazifelerini en iyi şekilde yerine getirebilir. Tüm bu süreçte emeği geçen akademisyenlerimize ve fedakârca çocuklarının eğitimine destek veren ailelere teşekkür ediyorum. Mezun olan öğrencilerimizi tebrik ediyor, bahtlarının açık olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Mesleğinizi yaparken adaletten ayrılmayın”

Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı, mezuniyete hak kazanan tüm öğrencileri ve onlara her anlamda destek veren ailelerini tebrik etti. Pandemi ve deprem gibi üzücü durumlara rağmen en iyi şekilde görevlerini yapmaya devam eden tüm akademisyenlere de şükranlarını ileten Prof. Dr. Zekeriyya Arı, öğretmenlik mesleğine adım atan mezunlara ise adaletten uzaklaşmamaları tavsiyesinde bulundu. Arı; “Öğrencilerimizin aldıkları eğitim, göreve başladıklarında onlara büyük kolaylıklar sağlayacak. Mesleğini en iyi şekilde yapacaklarına inandığım öğrencilerimizin, bu esnada adil olacaklarına ve görevlerinin bilinci ile hareket edeceklerine gönülden inanıyorum. Mezuniyet, hayatlarınızın en önemli dönüm noktasıdır. Daha çok çalışmak ve kendimizi geliştirmeye devam etmeliyiz. Hazıra konmadan, işimizi en iyi şekilde yapmaya odaklanmak temel hedefimiz olmalıdır. Mesleğimize tutku ile bağlı kalmalı, toplumdan kazandıklarınızı yine toplumun yararına kullanmaya devam etmenizi rica ediyorum. Mezun olmaya hak kazanan tüm öğrencilerimi tebrik ediyor, yeni hayatlarında da başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Derece yapan öğrencilere hediyelerinin takdim edildiği program, anı belgelerinin dağıtılması ve hep birlikte kep fırlatılmasının ardından sona erdi.