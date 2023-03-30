Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), eğitim-öğretimde niteliğin arttırılması amacıyla başlattığı çalışmaların meyvesini alıyor. Fakülte, bölüm veya programlar için yapılan akreditasyon başvuruları olumlu sonuçlanmaya devam ediyor.

BUÜ Yönetimi tarafından başlatılan toplam kalite faaliyetleri 4 yılın sonunda olumlu geri dönüşler alıyor. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin ulusal anlamda bir standardı yakalaması için yürütülen alt yapı çalışmaları nitelikli başarılara kapı açıyor. Akreditasyon denetim kuruluşlarına yapılan başvurularda elde edilen başarılara bir yenisi daha eklendi. BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından 2025 yılına kadar akredite edildi.

Daha iyisi için çalışmaya devam

Gerçekleştirilen programda fakülte ve bölüm yöneticileriyle bir araya gelen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, elde edilen başarıda emeği bulunan herkesi tebrik etti. Kalitenin geri planda uzun bir planlama ve çalışma süreci gerektirdiğine işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Matematik Bölümümüz kalite konusunda yılların deneyimine sahip. Çok daha üst seviyelere çıkabileceğine de gönülden inanıyorum. Tüm bölümlerimizin böylesine kıymetli bir donanımda olduğunu biliyoruz. Belli birtakım adımlar atıldığında zaten gerisi kendiliğinden geliyor. Akreditasyonun 2 buçuk yıllığına alınması, çok daha iyi hale gelebilmek için güzel bir zaman dilimine sahip olduğumuzu gösteriyor. Çok daha iyisi için biz yönetim olarak üstümüze düşen görevleri yerine getireceğiz. Sizlerin de aynı sorumlulukla çalışmaları sürdüreceğinizi biliyoruz. Bir kez daha başarıda emeği bulunanları tebrik ediyoruz” diye konuştu.

Sırada arkeoloji ve biyoloji var

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Çiftçi ise elde edilen haklı başarının kendilerini de gururlandırdığını söyledi. Bu hedefe ulaşılmasında katkı sağlayan herkese teşekkür eden Dekan Prof. Dr. Cafer Çiftçi, başarının sürdürülmesi için de aynı kararlılıkla çalışmaya devam edileceğini kaydetti. Matematik Bölümü’nün bir başlangıç olduğunu aktaran Çiftçi; “Arkeoloji ve Biyoloji bölümlerimiz için de başvurularımız yapıldı. Süreç işliyor. Onların da bu süreci başarı ile tamamlayacaklarına inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

Eğitim, araştırma ve topluma hizmet

BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Naci Cangül de yaptığı konuşmasında; “1983 yılında lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretime başlayan Matematik Bölümümüz hem eğitim hem araştırma hem de topluma hizmet alanlarında geniş kadrosuyla göstermiş olduğu sürekli başarıların ödülünü 30 Eylül 2025 tarihine kadar FEDEK akreditasyonuna hak kazanarak almış oldu. Bu başarıda başta Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve yönetimi olmak üzere, Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetimine ve idari kadrosuna, Bölümümüz Yönetim ve Kurullarına, gerçekleştirdikleri etkinliklerle bu aşamaya gelinmesine vesile olan tüm akademik ve idari kadromuza teşekkür ediyoruz” dedi.

BUÜ Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Funda Coşkun, bölümde görev yapan akademisyenler ve idari personel de toplantıda hazır bulundu.