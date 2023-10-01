Türkiye’nin en kalabalık öğrenci nüfusuna sahip yükseköğretim kurumlarından Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) Görükle Yerleşkesi’nde yapımı devam eden cami ve külliyenin kaba inşaatı yüzde 95’lere ulaştı.

BUÜ Görükle Yerleşkesi’ndeki yeni cami inşaatı hızla devam ediyor. Bursa’nın en büyük ibadet merkezlerinden birisi olması planlanan, aynı zamanda külliye olarak hizmet vermesi hedeflenen caminin büyük kubbesi de tamamlandıktan sonra kaba inşaatı bitmiş olacak. Yaklaşık 5 yıldır yapımı tamamen hayırseverlerin bağışıyla sürdürülen cami çok katlı yapılacak ve içerisinde aynı anda 10 bin kişi ibadet edebilecek.

Kütüphane, konferans salonu ve öğrenci toplulukları için alanlar bulunacak

Cami inşaatıyla ilgili bilgi veren BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, yapının ibadethane dışında sosyal, kültürel ve eğitim hedefli modern bir külliye hüviyetini taşıyacağını belirtti. İnşaatın tamamen hayırseverlerin yardımlarıyla sürdürüldüğünün altını çizen Rektör Yılmaz, “Proje, bir külliye mantığında olacak. 10 bin kişinin kapalı ve açık alanlarda ibadet edebileceği camimizde kütüphane, öğrenci topluluklarına tahsis edilmiş odalar, konferans salonu ve kültürel etkinlikler için özel mekânlar bulunacak” diye konuştu.

Hasta yakınları ikamet edebilecek

Külliyenin ibaret haricinde de kullanılabileceğini bilgisini veren Prof. Dr. Yılmaz, “Üniversite hastanemize gelen hasta yakınlarının ikamet etmeleri için büyük bir alan da oluşturacağız. Hastanemizde yatılı hastası bulunan vatandaşlarımız burada kalabilecek. Çok fonksiyonlu bir proje yürütülüyor. Tamamlandığında üniversitemiz, öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız için kıymetli bir mekâna kavuşmuş olacağız” açıklamasında bulundu.

İnşaat sorumluluğunun Üniversite Camii ve Müştemilatını Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nde olduğunu söyleyen Rektör Yılmaz, cami ve külliyenin 22,5 metre kubbe çapı ve 75,8 metre minare yüksekliğiyle Bursa’nın birçok bölgesinden görülebileceğini aktardı. Yılmaz, “2023-2024 akademik yılına 2 Ekim tarihi itibarıyla başlıyoruz. Yaklaşık 70 bin öğrenci sayısına sahibiz. Türkiye’nin en kalabalık yükseköğretim kurumlarından biriyiz. Aynı zamanda hastanemize günlük giriş çıkışlarla birlikte nüfusumuz yüz binlere ulaşabiliyor. Külliyemiz önemli bir görev ifa edecek. Bu anlamda inşaatımızın daha hızlı ilerleyebilmesi ve en kısa sürede hizmete açılabilmesi adına hayırseverlerden destek talep ediyoruz” dedi.