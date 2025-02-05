Uludağ yolunda kar etkisini göstermeye başlarken, sabah saatlerinde başlayan kar ile zirveye çıkan yollar beyaza büründü. Uludağ'da kar kalınlığı 86 santimetreye yükseldi. Akşam saatlerinde kar yağışının yoğunlaşmasıyla bir metreyi aşması bekleniyor.

Uludağ'da etkili olan kar yağışıyla birlikte zirveye çıkan yollar karla kaplanmaya başladı.



Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, son yağışların ardından, Uludağ Kayak Merkezinde kar kalınlığı, 86 santimetreye yükseldi. Hava sıcaklığının -8 derece olduğu Uludağ'da kar kalınlığının kısa sürede bir metreyi aşacağı kaydedildi.

Öte yandan bazı ilçelerin üst kesimleri de kar yağışıyla birlikte beyazlara büründü.