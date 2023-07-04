Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizmi merkezlerinden Uludağ’a ulaşımı sağlayan teleferik ücretlerine yüzde 40 oranında artış yapıldı.

Bursa ile Uludağ arasında 140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasitesine sahip, 9 kilometreyle dünyanın en uzun hattı olan Bursa Teleferikte yaz sezonu ile birlikte fiyatlar arttı.

Yaklaşık yüzde 28 ila 38 oranında yapılan artış, Bursa Teleferik internet sitesinde yayımlandı. 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet veren teleferikte, tam tek yön bilet 120 TL’den 160 TL’ye, 130 TL olan gidiş-geliş fiyatları ise 180 lira oldu. Öğrenci bilet fiyatları gidiş-dönüş için 70 liradan 90 liraya çıkarken, teleferikte gazi-şehit yakınlarından ve 2017 öncesinde doğanlar için fiyat tarifesi uygulanmıyor.