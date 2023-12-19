Türkiye’nin en büyük kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’a il dışından gelen bazı gençler kayak bölgesine çıkan yolda uzun süre drift atarak ilerledi. Özellikle vatandaşların yoğun olduğu turizm bölgesinde dakikalarca drift atan gençler o anları da cep telefonu kamerasıyla kayda alıp sosyal medya hesaplarında paylaştılar. Yaptıkları klipte ‘Hızlı ve Öfkeli’ serisini örnek alan ve vatandaşların canını hiçe sayan gençlerin görüntüleri üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, 4 araç sürücüsüne toplam 81 bin lira idari ceza uyguladı.