Uludağ’da kayak bilmeyenlerin eğitim, ekipman ve kıyafet maliyetleri günlük 5 bin lirayı bulacak. Kayak öğretmenleri, kayak bilenlerin ve kendi ekipmanlara sahip olan tatilcilerin sadece geçiş ücreti ödeyerek kayak yapabileceklerinin de altını çizdi.

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’da kar kalınlığı 24 santimetre olarak tespit edilirken, pistler de kayak için elverişli hale getiriliyor. Bazı otellerin açıldığı bazılarının da bu önümüzdeki günlerde açılması beklenirken, yılbaşı için rezervasyonlar da sürüyor.

Uludağ’da kayak bilmeyenlerin saatlik eğitim ücreti bin 750 ile 2 bin arasında planlanıyor. Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği’nin uzman hocaları tarafından kayak bilmeyen bir kişiye 2 saat içinde eğitim verilerek kayak öğretiliyor. Baton ve kayak takımlarının günlük kiralanması ise 600 ile bin lira arasında değişiklik gösteriyor. Uludağ’da günlük 950 (online 850 TL) liralık skipass ücretleri ile toplam rakam 5 bin liraya ulaşıyor. Kars Sarıkamış’ta günlük skipass ücreti 550 lira, 17.00-20.00 saatleri arasında ise 150 lira olarak belirlendi. Erzurum Palandöken’de bazı oteller müşterilerinden skipass ücreti almazken, diğer tesislerin günlük skipass ücretinin de 700 lira olduğunu öğrenildi. Kayseri Erciyes’te ise günlük skipass satılmazken, bir yetişkinin bir defa çıkış ücreti 60 lira, çocuk 45 lira, yetişkin yaya 25 lira, çocuk yaya 15 lira oldu. Uludağ hariç diğer kayak merkezlerinde oteller hariç skipass işletmeleri de kamu tarafından çalıştırılıyor. Kayak öğretmenleri, kayak bilenlerin ve ekipmanları olanların bu ücreti ödemeden sadece skipass satın alarak kayak yapabileceğinin altını da çiziyor.

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Dernek Başkanı Yahya Usta, saatlik kayak eğitiminin 2 bin lira olarak planlandığını belirterek, “Bu fiyat bireysel eğitimler içindir. Grup derslerinde bu rakam biraz daha geriye geliyor. Vatandaşımız kendi ülkesinde tatil yapabilmesi için biz bu rakamı bin 750 liraya çekmeyi düşünüyoruz. Biz bunu yapacağız ama dağdaki esnafımız da bunu değerlendirmelidir. Sezon çok kısa olsa da insanlarımızı ülkemizin dağlarında tutabilmenin yolunu bulmalıyız” dedi.

Geçen yıl kıyafet hariç baton ve kayak takımlarının günlük kiralama ücretinin 300 ile 350 lira arasında olduğuna dikkat çeken Usta, “Bu yıl kayak takım kiralaması 600 ile 700 arasında olacaktır. Gün boyunca o ekipmanlar size ait oluyor. Biz yine de duruma göre hareket edip, en iyi şekilde vatandaşlarımızı ağırlayacağız. Geçen yıl 350 lira olan ekipmanın bu yıl 700 olması makuldür” diye konuştu.

Kayak bilmeyen bir vatandaşın 2 saatte kayağını eğitmenlerden öğrenerek ekipman kiralama maliyetinin 5 bin lira civarında olacağının altını çizen Usta, “2 saatte hocalarımız kayak öğretiyor, kiraladıkları ekipmanlar gün boyu onlar da kalıyor. Tabi bu rakamın içine skipass da dahil. Skipass konusunda dağda ortak bir sistem var. Bu sistem otel işletmecilerin bünyesinde yürüyen ortak bir sistemden söz ediyoruz. Tatilci otelinde kalıyor ve mekanın tesislerinde kayak yapıyor. Bunu daha ince eleyip sık dokumak gerekiyor. Bu manada Erzurum, Kayseri’yi baz almak gerekiyor. Rakamları iyimser rakamlara çekmenin daha makbul olacağını düşünüyorum. Düşünün bir aile geliyor eli devamlı cebinde. Devamlı para harcamak zorunda. Otel giderlerini karşılıyor, kayak kiralıyor bunu yapan esnafa para ödüyor. Çünkü bu esnaf da otellere kira ödüyor. Öğretmenlere para ödüyor, çünkü öğretmen otelde kalıyor. Bu böyle bir zincir gibi dönüyor. Şartların iyileştirilmesi gerekiyor. Bunu bir şikayet gibi algılamayalım. Bir aileden iki kişinin kayağa gelmesi başka, 5 kişinin gelmesi tabiî ki başka. Bunlar üst üste koyduğunuz zaman rakamlar istem dışı şişmiş oluyor” ifadelerini kullandı.

Bir otelin kayak okulu müdürü Tuncay Kızılkaya, 2 yıldır sezonu geç açtıklarını kaydederek, “Kar 2 yıldır geç geliyor. Geçen sene 24 Ocak’da kar yağdı. Bu sezon da Kasım başı 80-90 santimetre güzel bir kar yaptı. 15 günlük ciddi bir lodos sürecinde o karı aldı götürdü. Bu sene tek ümidimiz karın yağmasıdır. Umarım geçen yıl gibi olmaz” dedi.

Kayak, ayakkabı ve batondan oluşan takımın günlük kirasının 800 ile bin lira arasında bir rakam düşünüldüğünü kaydeden Kızılkaya, kıyafetlerin günlük kirasının da 400 ile 600 lira arasında öngörüldüğünü belirtti. Fiyatların şu an güncelleyemediklerinin altını çizen Kızılkaya, “Sezon daha başlamadı. Biliyorsunuz Türkiye’de her şey iki kat arttı. Malzeme ciddi anlamda pahalı” şeklinde konuştu.

Uludağ’da otellerin sezonu erken kapattığını sözlerine ekleyen Kızılkaya, bu yıl ramazan ayının da erken gelmesinin kendilerini etkileyebileceğine dikkat çekerek, tek temennilerinin sezonun uzaması ve misafirlere güzel bir hizmet vermek olduğunu söyledi.

Uludağ’da hava sıcaklığı -2 ile -9 arasında ölçülürken, yarın ise -2 ila -8 arasında bekleniyor. Kar kalınlığı ise kayak merkezinde 24 santimetre olarak ölçüldü. Meteorolojinin resmi sitesine göre bu hafta Uludağ’a kar yağması beklenmese de sıcaklıklar hafta boyunda eksilerde seyredecek.