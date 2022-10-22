Kestel Alaçam İzcilik Kampı ve Gemlik Karacaali Gençlik Kampı’nda gençlere ayrıcalıklı tatil imkanı sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli Gölcük Yaylası’nda yapımına başlanan Göynükbelen Gençlik Kampı ile Uludağ’ın saklı yüzünü yılın 12 ayı gençlere açıyor.

Gençler ve çocukları her açıdan destekleyen birçok çalışmayı ortaya koyan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kestel Alaçam İzcilik Kampı ve Gemlik Karacaali Gençlik Kampı’nın ardından yaz kış gençlere hizmet verecek olan Orhaneli Göynükbelen Gençlik Kampı’nda çalışmalarla hızla devam ediyor. Gölcük Yaylası’nda 68 bin 500 metrekarelik alanda doğayla iç içe tasarlanan kamp alanı, dört mevsim konaklamalı, spor ve etkinlik alanlarından oluşacak bir yerleşke olarak tasarlandı.

MUAZZAM BİR TESİS

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa Milletvekili Osman Mesten, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ve AK Parti İl Başkanvekili Mustafa Yavuz ile birlikte Göynükbelen Gençlik Kampı’nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Aktaş, bakanlıkların, Bursa milletvekillerinin destekleri ve Büyükşehir Belediyesi’nin imkanlarıyla şehrin dört bir tarafında turizm, gençlik, spor, çevre, altyapı, üstyapı, tarihi restorasyon alanlarında birçok çalışma yürüttüklerini söyledi. Bursa’da 600 civarında şantiyelerinin bulunduğunu belirten Başkan Aktaş, “Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da destekleriyle Gölcük Yaylası’nda muazzam bir ortam içerisinde gençlik kampı çalışmaları devam ediyor. Orhaneli Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilen alan, 68 bin 500 kilometrekare olarak tasarlandı ancak zaman içerisinde 80 bin metrekareye de çıkarılabilir. Bursalı evlatlarımız başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafından gençlerimizi burada ağırlayacağız. Mayıs ayı gibi bungalov evleri tamamlamayı planlıyoruz. 2023’ün ortasından itibaren de burada hizmet vermeyi hedefliyoruz. İhtiyaçlar dahilinde futbol, basketbol ve voleybol spor sahaları, eğitim amaçlı binalar, etkinlik ve piknik alanları, bungalov tipi yatakhaneler, yemekhane, mescit, revir, idari bina ve personel konaklama binaları olacak” dedi.

Kestel Alaçam’da çadır ortamında kamp hizmeti verildiğini ve sadece yazın kullanılabildiğini, Karacaali Kampı’nın da deniz kıyısında olmasından ötürü sadece yaz aylarında kullanılabildiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Göynükbelen’de yapımı devam eden kampımız ise yılın 12 ayı, yaş kış kullanılacak. Doğayla içi içe muazzam bir ortam olacak. Kışı ayrı, yazı ayrı güzel bir şekilde değerlendirilecek. Kampımız, geleceğimiz olan gençlerin daha iyi yetişmesine vesile olacaktır. Şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

Başkan Aktaş ve protokol üyeleri incelemenin ardından Göynükbelen mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet ederek ihtiyaçları dinleyen Başkan Aktaş, eksiklerin kısa sürede giderilmesi için ilgili birimlere talimat verdi.