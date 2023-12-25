Terör örgütü PKK'nın sızma girişimi önlenmeye çalışılırken çıkan sıcak çatışmada 12 Mehmetçik şehit oldu, 12 ile şehit ateşi düştü. Bunun üzerie Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "şehit ailelerinin acılarını paylaşmak adına" açıklamasıyla 7 günlük yas ilan etti.

BOLU'DA YAS İLANI: YILBAŞI KONSERİ İPTAL EDİLDİ, EĞLENCE AKTİVİTELERİ YASAKLANDI

Özcan, yas ilanı kararını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoyla duyurdu ve paylaşımına da şu notu düştü:

"Şehit ailelerimizin acısını paylaşmak adına, Bolu Belediye Başkanı olarak, Bolu belediye sınırları içerisinde 7 günlük ‘YAS’ ilan ediyorum.

Bu bağlamda yılbaşı akşamı planladığımız Emircan İğrek konserini iptal ettik. Aldığımız yas kararı doğrultusunda, canlı müzik dahil tüm eğlence aktiviteleri belediyemizin yetki sahası içerisinde yasaklanmıştır.

Allah şehitlerimize rahmet eylesin ve Yüce Milletimize bir daha bu tür acılar yaşatmasın. Yas kararına uymayanlar hakkında, gerekli hukuki ve cezai yaptırımlar, tereddütsüz bir şekilde idaremizce uygulanacaktır."

ULUSAL YAS İLANI DA GÜNDEMDE

İki gün üst üste gelen şehit haberleri Türkiye'yi yasa boğarken kimi siyasilerden ve kesimler, ulusal yas ilan edilmesi yönünde çağrı yapmıştı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisi adına yas ilanı edilmesini isterken Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da 2015'te Suudi Arabistan'ın eski krallarından Abdullah bin Abdülaziz Âl-i Suud öldüğünde ve bu yıl 7 Ekim'de başlayan Hamas-İsrail çatışmalarında İsrail'in hastaneyi hedef alan saldırı sonrası Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ulusal yas ilan edilmesini gündeme getirmişti.