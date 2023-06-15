Yunanistan’ın Megisti/Meis Adası ile Antalya’nın Kaş ilçesi arasında bu yıl 17. kez düzenlenen uluslararası açık deniz yüzme yarışı Megisti Kaş Swim Race, 25 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

Uluslararası Likya Kaş Kültür Sanat Festivali’nin kapanış etkinliği olan ve Yunanistan’ın Megisti/Meis Adası ile Antalya’nın Kaş ilçesi arasında yapılan açık deniz yüzme yarışı Megisti Kaş Swim Race, bu yıl 17. kez düzenlenecek. Rossist Event tarafından organize edilen yarış; Kaş Belediyesi ana sponsorluğunda, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kaş Kaymakamlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin destekleriyle 25 Haziran Pazar günü Kaş’ta yapılacak.

7 kilometre uzunluğundaki yarışa, Türkiye, Yunanistan, ABD, İngiltere ve Avustralya başta olmak üzere Afganistan, Bosna-Hersek, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Japonya, Makedonya ve Rusya ile birlikte toplam 16 ülkeden 193 yüzücü katılacak. Megisti Kaş Swim Race’de, Iron Man şampiyonu Sera Sayar, Manş Denizi’ni yüzerek geçen en genç Türk yüzücü Aysu Türkoğlu, Dünya Yüzme Rekortmeni Ahmet Nakkaş ve Ultra Maraton Yüzücü Bengisu Avcı gibi özel isimler de yer alacak.

Yarışmaya katılan yüzücüler, sabahın erken saatlerinde Kaş’tan Yunanistan’ın Megisti/Meis Adası’na feribotla geçecek. Saat 09.00’da start alacak sporcular, Megisti/Meis Adası’ndan Kaş’a kadar 7 kilometrelik parkurda yarışı tamamlayacak. Parkuru tamamlayan sporcular, aynı gün 14.00’da Kaş Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek ödül töreniyle başarılarını taçlandıracak.

"Dünyada iki kıta ve iki ülke arasında düzenlenen tek yarış"

Organizasyon ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Rossist Event firmasının sahibi Polat Dede, Megisti Kaş Swim Race’in Türkiye için çok önemli bir yarış olduğunu belirterek, "Megisti Kaş Swim Race, Türkiye’de ve dünyada çok önemli yarışlardan bir tanesi. Dünyada iki kıta ve iki ülke arasında, böyle bir konumda düzenlenen tek yarış. Yarışın düzenleneceği yer yüzmek için çok ideal bir nokta. Biz bu yarışın ülke tanıtımına da çok fazla katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Parkurda 16 ülkeden 193 sporcu yarışacak. Türkiye’den de çok önemli elit atletler yarışa katılacak. Kalabalık bir ekip çalışıyoruz. Deniz güvenliği ve sporcu sağlığı bizim için çok önemli. Güzel bir etkinlik bizleri bekliyor" diye konuştu.

Sporcuların parkurda zorlandıklarını dile getiren Dede, "7 kilometrelik bir parkura sahip olduğu için çok kolay bir yarış değil. 7 kilometreyi 1 saat 32 dakikanın altında yüzebilen bir yüzücümüz çıkmadı. Akıntı olmadığından dolayı ve mesafenin 7 kilometre olmasından dolayı çok zor bir yarış. Sporcular akıntısız denizde yüzme üzerine antrenman yapmalılar. Biz maksimum 4 saat süre veriyoruz. Sporcular, 4 saatte yarışı tamamlamak zorundalar" ifadelerini kullandı.

Kaş Cumhuriyet Meydanı’nda yarış için bir fuar alanı da kuracaklarını aktaran Polat Dede, "Bu sene Kaş Cumhuriyet Meydanı’nda bir fuar alanı kuracağız. Fuar alanında sporcular ve katılımcılar için bir kit hazırladık ve bunları dağıtacağız. Kitimizde bone, havlu, polar, tişört, sırt çantası, zamanlama çipi gibi malzemeler olacak. Sporculardan yarışa geldiklerinde Schengen vizeli pasaportlarını, yüzme lisanslarını, sağlık raporlarını, kimliklerini ve yüzme balonlarını mutlaka yanlarında getirmelerini rica ediyorum" dedi.