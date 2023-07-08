Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ev sahipliğinde bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu Avrupa’nın en yüksekte biten dikey koşusu ile start aldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Dünyanın farklı ülkelerinden ve Türkiye’nin dört bir yanından 230 atletin katıldığı Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu başladı.

Geleneksel olarak her yıl organize edilen etkinlik Kayseri Erciyes A.Ş. ev sahipliğinde Middle Earth Travel organizasyonu ile Portal Çelik Kapı sponsorluğunda ve Türkiye Dağcılık Federasyonu, Türkiye Atletizm Federasyonu, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Das3917 Otel, Meysu, Megasaray Otel, Ulaşım A.Ş. Kaytur, Argeus Events, KAYMEK, Gökay Suva Travel, Hüma Hastanesi, Zuber, Nuhun Ankara Makarnası destekleri ile gerçekleşiyor.

Türkiye başta olmak üzere Amerika, Portekiz, Belarus, Rusya, Ukrayna, Sırbistan Lübnan, Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan’dan toplam 230 atletin katıldığı Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu’nun ilk gününde VK etabı koşuldu. Bin metre yükselme koşusu olan bu parkurda atletler Hisarcık Kapı’da 2 bin 400 metreden başlayıp koşarak Ottoman tesisi üst istasyonda 3 bin 400 metre irtifada finişe ulaşmak için Erciyes’in volkanik tepelerine meydan okudu. Müsabakalar sonucunda erkeklerde Navil Shaimukhametov birinci, Samet Uysal ikinci, Aykut Kırsay ise üçüncü oldu. Kadınlar da birinci Anastasia Nikolaeva, ikinci Rezeda Galyamova, üçüncü de Halide Kaya oldu.

Atletler organizasyonun ikinci gününde 64K, 45K, 25K, 12K etaplarında kıyasıya mücadele edecek. Bugün gerçekleşen 64K Erciyes Ultra Sky Trail parkurunda atletler 64 kilometrelik zorlu arazide Erciyes Dağı’nın dört bir yanını 360 derece koşarak dolanacak. Yarış sabah saat 05.30’da Tekir Kapı’dan başladı, 45 kilometre uzunluğundaki 45K etabı saat 06.30’da Gereme antik kentinden, 25 kilometrelik 25K Trail Run yarışı saat 08.00’de Hacılar Sarı Göl’den, 12 kilometrelik 12K yarışı saat 09.00’da Hacılar Kapı’dan aynı gün start alacak. Tüm yarışmacılar Tekir Kapı’da bulunan bitiş noktasına koşacak.

Yarışmanın ödül töreni bugün saat 19.00’da Tekir Kapı’da yapılacak.