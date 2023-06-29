2022 yılında kripto para ödeme ile yapılan ödemelerin yüzde 74 oranında arttığının altını çizen ShipEntegra CEO’su Ali Ceylan, e-ihracat sektöründe de belirgin bir artış olduğunu söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Son yıllarda giderek kabul gören ödeme yöntemlerinden biri olan kripto paralar, e-ihracat sektöründe de hızlı ve güvenli bir ortam sunarak sınır ötesi ödemelerine gerçekleştirilmesini olanak tanıyor.

Kripto para ödemelerinin lojistik sektörüne önemli yeniliklerin getirdiğinin altını çizen ShipEntegra CEO’su Ali Ceylan, “Bu yenilikler arasında hızlı ve kolay ödemelerin sağlanması, merkezi olmayan işlemlerin gerçekleştirilmesi, güvenli ve şeffaf işlemlerin yapılması, düşük maliyetlerin olması, akıllı sözleşmelerin kullanımı ve gelişmiş izlenebilirlik önemli rol oynamaktadır. Özellikle ülkeler arası lojistik sistemleri karmaşık işlemler gerektirebiliyor. Bu işlemlerin yüksek güvenlikle gerçekleştirilebilmesi e-ihracatçılar için tercih edilen bir yöntem haline geldi. Aynı zamanda kripto para ödeme yöntemi, lojistik şirketlerinin ödeme süreçlerini hızlandırarak müşteri tabanını genişletmelerine yardımcı olur” dedi.

Önümüzdeki süreçte kripto ödeme yönteminin giderek yaygınlaşacağını söyleyen Ceylan, dijitalleşme ve teknolojik ilerlemelerin hız kazandığı bir dünyada, kripto para ödemelerinin lojistik işlemlerde daha da yaygınlaşması ve kabul görmesi muhtemeldir” dedi.

Ceylan, sözlerine şöyle devam etti: “Güvenli, hızlı ve maliyet etkin bir ödeme yöntemi olarak kripto paralar, lojistik sektöründe daha fazla tercih edilecektir. Ayrıca, merkezi olmayan yapıları sayesinde, sınırları aşan ticarette ve uluslararası işlemlerde kripto paraların kullanımının artması beklenmektedir. Bu nedenle, gelecekte kripto para ödemelerinin lojistik sektöründe daha yaygın olarak kullanılacağını öngörüyoruz. Bu öngörüyü destekleyen veriler de bulunuyor. 2022 yılında yapılan araştırmalar, kripto para ile yapılan işlemlerin bir önceki yıla göre yüzde 74'lük bir artış olduğunu göstermiştir. Bu artış, kripto para ödemelerinin yaygınlaşması ve kullanımının hızla artması anlamına gelmektedir. Bu artışın, sistemimizdeki entegrasyonlara ve işlem yapma oranına da olumlu bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Kripto para birimlerinin popülerliğinin artmasıyla birlikte, lojistik sektöründe kripto para ile yapılan ödemelerin daha da yaygınlaşması beklenmektedir. Bu durum, lojistik şirketlerin daha hızlı, güvenli ve maliyet etkin bir şekilde işlem yapmasına olanak sağlamaktadır. Tüm bu veriler ve trendler, kripto para ödemelerinin lojistik sektöründe gelecekte daha da büyüyeceğini ve önemli bir rol oynayacağını göstermektedir.”