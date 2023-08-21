Hentbol takımına destek için Belarus’a giden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya’nın uluslararası turnuvaya ev sahipliği yapacağını müjdeledi. Dünya’nın en güçlü takımlarının katılacağı ve Türkiye’de ilk defa düzenlenecek Uluslararası SEHA Gazprom League Dostluk Turnuvası 1-3 Eylül tarihlerinde Sakarya’da gerçekleştirilecek.

Hentbol takımının Belarus’ta katıldığı uluslararası turnuvayı tribünden takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Gazprom yetkilileriyle yaptığı görüşmeler sonrası Sakarya’da uluslararası turnuva düzenleneceğini müjdeledi. Başkan Yüce, “Görüşmelerimizi tamamladık. Hazırlıklarımızda son aşamada. 1-3 Eylül tarihleri arasında ülkemizde ilk düzenlenecek ve Dünya’nın en iyi takımlarının yer alacağı Uluslararası turnuvaya ev sahipliği yapacağız. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.

2011 yılında kurulan ve Balkan Şampiyonlar Ligi olarak bilinen SEHA (Güneydoğu Avrupa Hentbol Birliği Ligi) Liginin önemli takımlarından olan Telekom Veszprem (Macaristan), Eurofarm Pelister(Makedonya), RK Vojvodina(Sırbistan) ve BGK Meshkov Brest’in (Belarus) mücadele edeceği dostluk turnuvası organizasyonu 1-3 Eylül 2023 tarihlerinde Gazprom sponsorluğunda Serdivan Spor Salonunda gerçekleştirilecek. Turnuvanın açılış karşılaşmaları 1 Eylül’de saat 16.00’da Vojvodina-Brest ve saat 19.00’da Telekom Vezsprem- Eurofarm Pelister mücadeleleri ile start alacak. Turnuvanın son gününde ise Büyükşehir Hentbol takımı ile Rus ekibi Zenit arasında dostluk karşılaşması oynanacak. Saat 13.00’da başlayacak mücadeleyle birlikte turnuva boyunca tüm maçlar ücretsiz izlenebilecek.