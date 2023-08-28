Türkiye’nin 17. Teknoloji Geliştirme Bölgesi olan ULUTEK Teknopark, bölgedeki firma yetkililerine mülakat teknikleri eğitimi verdi. Eğitimde, iş gücü piyasasındaki değişim karşısında neler yapılması gerektiği anlatıldı.BURSA (İGFA) -ULUTEK Teknopark, bünyesinde faaliyette bulunan firmalara yönelik bilgilendirme ve danışmanlık toplantılarını ‘Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri Webinarı’ ile sürdürdü.

İnsan kaynakları alanında hizmet veren Koala HR Solutions’ın Kurucusu Pakize Özdemir eğitmenliğinde çevrimiçi gerçekleştirilen ‘Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri Webinarı’nda, işe alım süreçleri, yetkinlik bazlı mülakatlar ve doğru adayı bulma konusunda bilgilendirme yapıldı.

Etkinlikte insan kaynakları alanındaki güncel trendler ile liderlik, iletişim ve performans yönetimi gibi yetkinliklerin yanı sıra geleceğin iş gücüne yönelik hazırlıklı olmanın önemine dikkati çekildi.

‘ŞİRKET KÜLTÜRÜNÜZE UYGUN OLMALI’

Eğitimde işe alım ile ilgili yetkinliklerin özellikleri, çeşitleri, yetkinliğe dayalı seçme ve yerleştirmenin faydaları ile mülakatlarda kullanılabilecek soru örnekleri hakkında bilgi veren Özdemir, “İşe alım ve insan kaynakları süreç tasarımı konusunda şirket yöneticilerinin en iyi adayı işe alma konusunda zorlandığını görüyoruz. Yetkinlik bazlı mülakatlar; hem mülakatı yapan kişiye, hem de şirketlere işe alım sürecinde yardımcı olur. Araştırmalara göre işten ayrılan kişiler, genellikle tutumsal özelliklerinden dolayı bu yola başvuruyor. Burada önemli olan; en iyi adayı bulmak değil, şirketin ihtiyaçlarına ve kültürüne en uygun olan adayı bulmaktır.” ifadelerini kullandı.