Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AKP’nin muhalefeti susturma politikalarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“AKP Mersin il kongresinde AKP Genel Başkanı olarak yaptığı konuşmaya Antalya’dan cevap veren Zafer Partisi Genel Başkanı’nı, Cumhurbaşkanı’na hakaret iddiası ile İstanbul’da gözaltına aldırırsanız olur tabii.”

Özdağ’ın bu açıklaması, siyasi arenada büyük yankı uyandırırken, muhalefet üzerindeki baskılar ve ifade özgürlüğü tartışmalarını bir kez daha gündeme taşıdı.

Screenshot 2025 02 22 02 23 03 96 0B2Fce7A16Bf2B728D6Ffa28C8D60Efb

Kaynak: Haber merkezi