Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AKP’nin muhalefeti susturma politikalarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“AKP Mersin il kongresinde AKP Genel Başkanı olarak yaptığı konuşmaya Antalya’dan cevap veren Zafer Partisi Genel Başkanı’nı, Cumhurbaşkanı’na hakaret iddiası ile İstanbul’da gözaltına aldırırsanız olur tabii.”

Özdağ’ın bu açıklaması, siyasi arenada büyük yankı uyandırırken, muhalefet üzerindeki baskılar ve ifade özgürlüğü tartışmalarını bir kez daha gündeme taşıdı.