Bursa-Ankara karayolu üzeri Ümitalan mevkiinde meydana gelen kazada yokuş yukarı seyir halinde olan TIR, cayır cayır yandı.

Yangın 21.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Ümitalan mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Hamdullah Yavuz(36) yönetimindeki 06 FN 8897 plakalı TIR'ın, motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. O sırada TIR cayır cayır yanmaya başladı. Yangın yerine gelen İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdüler. Yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.