Kocaeli’de 1400 metrekarelik alan üzerinde yapılan Ümmet Cami dualarla açıldı.

İzmit Seka Devlet Hastanesi’nin karşısına yapılan Ümmet Cami dualarla açıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere kurum ve kuruluşlar ile hayırseverlerin destekleriyle açılan Ümmet Cami, bölgedeki ihtiyacı karşılayacak.

Programda konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, "Mescitlerimizin ve camilerimizin toplumsal hayatta rolü büyük. Birlik ve beraberlik istiyorsak adres burası. İnananları bir araya getiren, bizleri kardeş kılan yer burası. Her öğretisi insanlığın kurtuluş reçetesi olan bir dine mensubuz" dedi.

Büyükşehir Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, "Büyükşehir olarak ciddi bir destek verdik. Çevre düzenlemesinden tutun da her aşamada yer aldık. Bu camimizin, yakın çevreyi aydınlatan bir yıldız olmasını umuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden İzmit İlçe Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı, "Başta Büyükşehir’imiz olmak üzere herkesten toplanan yardımlarla camimizi inşa etmiş durumdayız. Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun. Kur’an ve sünnetin yaşandığı ve yaşatıldığı bir mekan olmasını arzu ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait 1400 metrekarelik alan üzerinde yapılan ve 576 metrekare inşaat alanı bulunan cami Osmanlı mimarisinde, iç bölümü otantik olarak yapıldı. 2 katlı, tek minareli ve ana kubbe dışında 6 küçük kubbeli olarak inşa edilen caminin şadırvanı erkek ve kadınların abdest almaları düşünülerek projelendirildi.