Ümraniye’de yangına müdahale esnasında çatıdan düşerek şehit olan itfaiye eri Özcan Gök için tören düzenlendi. Törenin ardından Gök’ün cenazesi toprağa verildi.

Ümraniye’de yangına müdahale sırasında çatıdan düşerek şehit olan itfaiye eri Özcan Gök (40) son yolculuğuna uğurlandı. Gök’ün Türk bayrağına sarılı naaşı, görev yaptığı Ümraniye İtfaiye İstasyonu’na getirildi. Törenin ardından Gök’ün naaşı, Ümraniye Kocatepe Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İBB Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ile çok sayıda meslektaşları ve ailesi katıldı.