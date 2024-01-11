10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Ümraniye Belediyesi tarafından bir program düzenlendi. Gazetecilerle bir araya gelen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Bu işe emek ve gönül veren tüm basın mensuplarımıza sağlık ve başarılarla dolu bir meslek yaşamı diliyorum” dedi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Ümraniye’deki yerel basın mensuplarıyla Tantavi Sosyal Tesisi’nde bir araya geldi. Gazetecilerle sohbet edip, gündemi değerlendiren Başkan İsmet Yıldırım, “Her biriniz, toplumun gözü, kulağı ve sesi olarak önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde sizleri, fedakârlıkla, özveriyle ve cesaretle yerine getirdiğiniz bu kutsal görev için tebrik ediyorum. Haberin peşinden koşarak, toplumun nabzını tutuyorsunuz. Sorunları gündeme taşıyarak, çözüm süreçlerine katkı sağlıyorsunuz. Sizler, ilçemizin kültürel, sosyal ve ekonomik dinamiklerini doğru bir şekilde yansıtarak, yerel kimliğimize katkı sağlıyorsunuz. Gazetecilik mesleğini icra ederken maruz kaldığınız zorluklar, bize sadece kararlılığınızı değil, aynı zamanda tarafsızlık ilkesine olan bağlılığınızı da hatırlatıyor. Bu vesilesiyle, işine emek ve gönül veren siz değerli basın mensuplarımıza sağlık ve başarılarla dolu bir meslek hayatı diliyorum” dedi.