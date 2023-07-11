Ümraniye’de cadde üzerinde seyir halinde olan ve içerisi yolcu dolu dolmuşa tır çarptı. Meydana gelen kazada, dolmuşta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastaneye sevk edildi.

Kaza, Adem Yavuz Caddesi üzerinde 14.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Adem Yavuz Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 M 4558 plakalı dolmuşa, Gümüşhane Sokak üzerinden caddeye çıkış yapan 34 AR 9329 plakalı tır çarptı. Kazada dolmuş içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı vatandaşların ilk müdahalelerini olay yerinde yapmasının ardından hastaneye sevk etti. Kaza sebebiyle Adem Yavuz Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı.

“5 kişi hafif şekilde yaralandı”

Burak Turan, “Minibüs ana caddeden gelirken tır sokaktan geliyordu, birbirlerini fark etmeyip çarpıştılar. Minibüste yolcular vardı. Cam patlaması sonucu 5-6 kişi hafif yaralandı. Hepimize geçmiş olsun” dedi.