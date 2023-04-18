Ümraniye’nin çehresini değiştiren ve 100 bin kişiye istihdam sağlayacak olan İstanbul Finans Merkezi’nin bankalar etabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıldı. Başkan Yıldırım, “İstanbul Finans Merkezi’nin ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

2019’da yapılan yerel seçimlerde, Başkan İsmet Yıldırım ve ekibinin göreve gelmesiyle birlikte hızlı bir değişim sürecine giren Ümraniye, değişen vizyonu ve gelişen sosyokültürel yapısıyla İstanbul’un cazibe merkezlerinden biri olmaya devam ediyor. Ümraniye Finanskent Mahallesi’nde faaliyete geçecek olan Finans Merkezi de bunlardan biri oldu. İstanbul Finans Merkezi’nin bankalar etabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıldı. İlk etapta kamu bankalarının birimlerinin faaliyet geçeceği merkez 100 bin kişiye istihdam sağlayacak. Açılışa, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “9 yıllık yoğun bir çalışmanın ardından İstanbul Finans Merkezi’miz nihayet hizmete açıldı. Bu büyük eser, Cumhuriyetimizin 100. yılında güçlü Türkiye’nin en önemli sembollerinden biri olacak. Türkiye artık bu merkezle, finans alanında devler liginde yer alan bir ülke olacak. Böylesine önemli bir eserin Ümraniye’mizde yer alması bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Ümraniye uzun yıllardır birçok uluslararası şirkete ev sahipliği yapan, birden fazla sanayi sitesinin yer aldığı bir ilçe konumunda. Sanayi ve ticarette önemli bir noktada olan kentimiz, bundan böyle finansta da adından söz ettirecek. Bu dev eserin mimarı olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. İstanbul Finans Merkezi’nin ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bundan böyle finansın güneşi Ümraniye’den doğacak” şeklinde konuştu.

Akıllı şehir İstanbul Finans Merkezi

Hizmete başlayacak olan İstanbul Finans Merkezi’yle Merkez Bankası, kamu bankaları ve borsa dâhil, ülkenin lokomotif kuruluşları İstanbul’a taşınmış olacak. İstanbul Finans Merkezi toplam alanı 1,4 milyon metrekareyi bulan 21 ofis binasıyla, 100 bin metrekarelik alışveriş merkeziyle, 2 bin 100 kişilik kongre merkeziyle, oteli ve 26 bin 500 araçlık otopark kapasitesiyle, akıllı şehir modeliyle iş dünyasının tüm ihtiyaçlarına cevap verecek.