Ümraniyespor, 30 yaşındaki Yunan futbolcu Viktor Klonaridis ve 23 yaşındaki Faslı oyuncu Ayman Bouali’yi 1+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Süper Lig’e tekrar yükselmeyi hedeflerken art arda oyuncu takviyelerine devam ediyor. İstanbul temsilcisi Viktor Klonaridis ve Ayman Bouali’yi 1+1 yıllığına kadrosuna dahil ettiğini bildirdi. Son olarak Yunanistan Ligi’nde Atromitos Athen’de forma giyen 30 yaşındaki sağ kanat ile ilgili yapılan açıklamada, “Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Yunanistan Süper Ligi takımı Atromitos forması giyen 30 yaşındaki hücum oyuncusu Viktor Klonaridis ile 1+1 yıllık prensip anlaşmasına varmıştır. Sağlık kontrollerinin ardından transfer resmiyet kazanacaktır” ifadelerini kullandı.

Kırmızı-beyazlılar, Birleşik Arap Emirlikleri Ligi ekibi Baynounah’da oynayan 23 yaşındaki sol kanat Ayman Bouali transferiyle ilgili yapılan açıklamada ise, “Kulübümüz, BAE ekibi Baynounah’dan 23 yaşındaki Faslı sağ kanat oyuncusu Ayman Bouali’yi 1+1 yıllık anlaşma ile renklerine bağladı. Ayman’a hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz” denildi.