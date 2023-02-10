İnegöl Belediyesi Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Umuteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aracılığıyla gıda kolisi kampanyası başlattı. Bir koli bedelinin 500 TL olduğu, isteyen vatandaşların yardım toplama noktalarına da koli yardımı yapabileceği ifade edildi.

Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası başlatılan yardım kampanyası seferberliği sürüyor. İnegöl’de ilçe halkı 7’den 77’ye yardımları ve yardımların bölgeye ulaştırılması noktasında mücadele ediyor. Yardım kampanyası kapsamında İnegöl Belediyesi Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Umuteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aracılığıyla gıda kolisi kampanyası da başlatıldı.

YARALARI BİRLİKTE SARIYORUZ

Özellikle hazır yiyecek ihtiyacının hat safhada olduğu deprem bölgesi için “Yaraları Birlikte Sarıyoruz” sloganıyla başlatılan kampanyada, depremzedeler için gıda kolisi bağışlamak isteyenler nakdi olarak veya belirtilen listedeki gıda ürünlerinin yer aldığı koliyi kendisi hazırlayarak yardım toplama merkezlerine getirebilecek. Kampanyaya ilişkin yapılan açıklamada, “Depremzede kardeşlerimiz için bir koli de benden olsun diyorsanız, Umuteli hesabımıza bağışta bulunabilirsiniz.” İfadelerine yer verildi.

YARDIM İÇİN İBAN NUMARASI

Yardımda bulunmak isteyenler Umuteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin iban numarası olan TR52 0021 0000 0001 9089 9000 02 ibanına nakdi yardım gönderebilecek. Bir koli bedelinin 500 TL olduğu belirtilirken, para gönderme işlemi sırasında açıklama kısmına mutlaka gıda kolisi yardımı yazılması gerektiği belirtildi.

YARDIM TOPLAMA NOKTALARI

Gıda kolisi içeriğindeki ürünleri alarak koliyi kendisi oluşturacak vatandaşların da hazırladıkları kolileri; Kültürpark İçi Belediye Spor Salonu, Alanyurt Yunus Emre Spor Kompleksi ve İlçe Kapalı Spor Salonuna bırakabilecekleri belirtildi.