Almanya’nın ünlü pastane zinciri Lila Backer, 160 şubesini kapatmaya hazırlanıyor. Şirket, Şubat ayı başında dört eyalette faaliyet gösteren 160 şubesini daha kapatma kararı aldı. Bu karar, Pasewalk’ta bulunan lojistik, yönetim ve üretim birimlerini de etkiledi.

Dev marka tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Bu yüzden yaklaşık 900 çalışanın 1 Şubat itibari ile işten çıkarılması gerekecek” denildi. Çalışanlar, iflas yöneticisi Christian Graf Brockdorff tarafından Cuma günü yapılan çevrimiçi konferansta kapanışla ilgili bilgi verdi.