İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüksek öğretimin başlamasıyla beraber Üniversite ve KYK yurtlarının çevresinde uygulama yaptılar.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uludağ Üniversitesi İnegöl Yerleşkesi ve öğrencilerin konakladığı KYK yurtları önünde ve çevresinde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik uygulama yaptılar. Yapılan uygulamalarda şüphelenilen araç ve şahıslar denetlendi. Araçlar didik didik aranırken, şahısların GBT sorgulamaları yapıldı. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.