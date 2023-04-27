Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan Kuluçka Merkezi kapılarını açtı. Kuluçka Merkezi, Bingöl'deki tavukçuluk çiftçilerine büyük kolaylık sağlamayı hedefliyor. Mart ayı başında faaliyete geçen merkez, Temmuz ayı sonuna kadar faaliyetlerine devam edecek.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan Kuluçkahane yeni sezonda tavukçu çiftçilerine hizmet vermeye başladı.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Aygün, Kuluçka Merkezi ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Üniversitemiz Ziraat Fakültemiz bünyesinde daha önce kurulan Kuluçka Merkezi, kuluçka ve kuluçka kolaylıklarından yararlanmak üzere yeniden faaliyete geçirilmiştir.

Merkezin faaliyete geçmesi ile birlikte ilimizdeki tavukçuluk çiftçilerine büyük kolaylık sağlanacaktır. Merkezde hindi, kaz, tavuk, ördek, bıldırcın gibi kanatlıların kuluçkalanması için tam donanımlı makine ve aparatlar bulunmaktadır. Tavukçuluk yapan vatandaşlarımız bu yıl da merkezimizi ziyaret ediyor. Merkezimiz üretim ve ıslah yapan yaklaşık 500 yetiştirici tarafından ziyaret edilmiştir. Ayrıca Rektörümüzün katkılarıyla geçtiğimiz yıl Zootekni Bölümümüze ‘yumurta kalite ve test cihazı’ alındı.

Bu cihaz ile geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kuluçkaya getirilen yumurtaların kuluçka öncesi fertilite ve kalite özelliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalara devam edilmiştir. Bu çalışmalar ile kuluçkahane verimini artıracak ve yetiştiricilerin daha az kayıpla üretim yapmasına yardımcı olacak adımlar atılmıştır. Ayrıca bu yıl şehir merkezinden uzak bölgelerde ikamet eden ve yumurtadan çıkan civcivleri kısa süreli depolamak için getirmiş olan yetiştiricilere konaklama hizmeti verilmektedir. Bizlere her zaman destek olan Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Çapak’a ve bunda emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.