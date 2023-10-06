Sakarya Büyükşehir Belediyesi, üniversite eğitimi için şehre gelen tıp fakültesi öğrencilerine yönelik şehir tanıtımı etkinliği gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, üniversite eğitimi için Sakarya’ya gelen öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak tıp fakültesi öğrencilerine yönelik düzenlenen oryantasyon eğitiminde, büyükşehirde görevli Sanat Tarihçisi Hülya Rahman tarafından şehir tanıtımı gerçekleştirildi. Programda Sakarya’nın doğası, tarihi, spor alanları ve turizmi başta olmak üzere birçok başlıkta sunum gerçekleştiren Hülya Rahman, Sakarya’nın kültür mirasına sahip çıkarak geleneksel kodlarını korumaya devam eden, aynı zamanda modern çağın getirmiş olduğu profesyonel belediyecilik anlayışıyla vatandaşın ihtiyaçlarına cevap veren bir şehir konumunda olduğunu belirtti.