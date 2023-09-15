Öğrencilerin eğitim hayatları boyunca her zaman yanlarında olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavını kazanan gençlere yaptığı öğrenim yardımı miktarında artışa gitti. 2 yıllık üniversite kazanan öğrencilere 3 bin TL, 4 yıllık üniversite kazanan öğrencilere 6 bin TL, 5 yıllık üniversite kazanan öğrencilere 7 bin TL ve 6 yıllık üniversiteleri kazanan öğrencilere 8 bin 500 TL öğrenim yardımı desteğinde bulunulacak. MERSİN (İGFA) - Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de onaylanan karar ile ilgili bilgi veren Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş “Bu yılda hem öğrencilerimizi hem ailelerimizi yalnız bırakmıyoruz. Zorlu ekonomik şartlardan dolayı bizler de verdiğimiz öğrenim yardımı desteklerini güncelledik” dedi.

Öğrencilerin öğrenim yardımına 18 Eylül ve 17 Kasım tarihleri arasında başvurabileceklerini söyleyen Karakuş “Öğrencilerimiz online olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin duyuru sayfasından veya Teksin üzerinden başvurularını yapabileceklerdir. Sonrasında kendilerine en yakın bulunan, tüm ilçelerimizde bulunan YKS kurs merkezlerimize gidip gerekli evraklarını verecekler ve oradan onlara ücretlerini yükleyeceğimiz kartlarını elden alacaklardır. Tabi ki bizler bu son başvuru tarihinden sonra incelemelerimizi yapacağız. Ondan sonra ücretlerini kartlarına yatıracağız” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi aldığı karar ile 2 yıllık üniversite kazanan öğrencilere 3 bin TL, 4 yıllık üniversite kazanan öğrencilere 6 bin TL, 5 yıllık üniversite kazanan öğrencilere 7 bin TL ve 6 yıllık üniversiteleri kazanan öğrencilere 8 bin 500 TL öğrenim yardımı desteğinde bulunacak.