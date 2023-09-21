Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in üniversite öğrencilerine desteği sürüyor. Açtığı kız ve erkek öğrenci yurtları ile üniversite öğrencilerinin barınma desteği veren Antalya Büyükşehir Belediyesi, hayat pahalılığı nedeniyle zorlanan öğrencilerin şimdi de eğitim masraflarına katkı sağlıyor.ANTALYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, Antalya’da ikamet eden ve ilk kez üniversiteyi kazanan ihtiyaç sahibi üniversite birinci sınıf öğrencilerine 8 ay boyunca aylık bin lira eğitim desteği verme kararı aldı. Üniversitelerde aktif öğrenci kaydı bulunan, yapılacak inceleme sonucu ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen öğrenciler, 2023-2024 eğitim yılında toplam 8 bin lira eğitim desteği alabilecek.

GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ

Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu önemli adımı sosyal medya hesapları üzerinden duyurarak, "Her zaman geleceğimizin teminatı öğrencilerimize, eğitime destek olmaya devam ediyoruz. Bu destekle, öğrencilerin eğitim masraflarına katkıda bulunmayı ve onların eğitimlerini sürdürmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz" dedi.

BAŞVURU KOŞULLARI VE TARİHLERİ

Eğitime destek başvurusu yapacak öğrencilerin Antalya il sınırları içinde ikamet etmeleri gerekiyor. Eğitim desteği, üniversiteye yeni kayıt yapan 1. sınıf öğrencilerine verilecek.

Eğitime destek başvuruları, 19 Eylül 2023 tarihinde başlayacak ve 4 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek. Başvurular https://atabem.antalya.bel.tr/egitimdestekbasvuru/ adresinden online olarak yapılacak.