Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi işbirliğinde uluslararası projelere imza atıyorlar.

Erasmus+ Mesleki Eğitimde İşbirliği Ortaklıkları faaliyeti çerçevesinde desteklenen ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi koordinatörlüğünde devam eden “Encouraging Young Farmers To Produce Compost For Healthy Soil And Organic Food Using Innovative Solutions - COMPOSTER” başlıklı projenin araştırmacı ekibi, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde proje bilgilendirme toplantısında bir araya geldi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ve Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alper Altınok ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç’in de bulunduğu toplantıda COMPOSTER projesinin bölge tarımı açısından önemi ele alındı.

Prof. Dr. Ahmet Evren Erginal, Prof. Dr. Yasemin Kavdır ve Öğr. Gör. Dr. Kadir Yılmaz proje faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Toplantıda ÇOMÜ-Ezine Gıda İhtisas OSB işbirliğiyle 2023 yılı Mart Çağrı döneminde Erasmus+ mesleki eğitim ve gençlik alanında sunulan kurumlar arası işbirliği projeleri hakkında da bilgi paylaşımında bulunuldu.

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel yörede peynir, zeytin ve zeytinyağı üretimi ve pazarlanması konusunda yaşanan temel problemler konusunda açıklamalar yaptı. Proje ekibi ilki Cartagena İspanya’da gerçekleştirilen ulus ötesi bilgi paylaşımı toplantısının ikincisini, 17-22 Temmuz 2023 tarihlerinde Vsi Ziedine Ekonomika ev sahipliğinde Vilnius Litvanya’da gerçekleştirecek.